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Koronavirüs Bir firma koronavirüs ile ilgili çalışmalarının klinik denemelerini durdurdu
DÜNYA

Bir firma koronavirüs ile ilgili çalışmalarının klinik denemelerini durdurdu

ABD'de koronavirüs ile ilgili çalışmalarda bulunan ilaç firması Eli Lilly, potansiyel güvenlik endişe gerekçesiyle klinik testlerini durdurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünya genelinde birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisine yönelik çalışmalar devam ediyor. ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly tarafından yapılan açıklamada, Veri Güvenliği İzleme Kurulu’nun (DSMB) talebi üzerine antikor çalışmalarını içeren klinik testlerin durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Lilly, bağımsız DSMB’nin çalışmaya katılan hastaların güvenliğini dikkatli bir şekilde sağlama kararını destekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik endişesine neden olan faktörler konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken, çalışmalar genellikle bir gönüllünün yan etkiye maruz kaldığı veya hastalandığı durumda durduruluyor.

İlaç firması, koronavirüs hastalarının tedavi edilmesi monoklonal antikorlar üzerine araştırmalar yapıyordu.

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