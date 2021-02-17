Koronavirüs Birleşmiş Milletler 130dan fazla ülkeye tek bir doz bile koronavirüs aşısı gitmedi
DÜNYA

Birleşmiş Milletler: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile koronavirüs aşısı gitmedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde aşı dağılımındaki adeletsizliği gündeme taşıdı. Guterres, aşıların yüzde 75'inin 10 ülke tarafından kullanıldığını 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile aşı temin edilmediğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

BM Güvenlik Konseyi'nde koronavirüs salgını ve aşıya eşit erişimin görüşüldüğü toplantıda konuşan Guterres, virüsün "orman yangını" gibi yayılırsa sürekli mutasyona uğrayacağı, daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

"130'dan fazla ülkeye bir doz aşı gitmedi"

Salgının uzamasının ekonomik iyileşmeyi de geciktireceğine dikkati çeken Guterres, Dünya Sağlık Örgütünün küresel aşı programı COVAX'in desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını vurgulayarak, "Korona aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz dahi aşı bile gitmedi." diye konuştu.

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"Acil durum görev gücü kurun" çağrısı

Guterres, dünyanın küresel aşılama planına ihtiyacı olduğunun altını çizerek, G20 ülkelerine küresel aşılama planının uygulanması için acil durum görev gücü kurması çağrısı yaptı.

Acil durum görev gücünün aşı üretme kapasitesi olan tüm ülkeleri kapsaması gerektiğini dile getiren Guterres, bu hafta toplanacak G7 ülkeleri liderler zirvesinin gerekli mali kaynakları harekete geçirmede ivme yaratabileceğini kaydetti.

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