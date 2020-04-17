Koronavirüs BM Koronavirüs Afrikada en az 300 bin can alabilir
DÜNYA

BM: Koronavirüs Afrika’da en az 300 bin can alabilir

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu, Afrika’da yeterli önlemler alınmadığı takdirde yeni tip koronavirüs nedeniyle en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın hayatını kaybedebileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Afrika'da şu ana kadar 18 bin 333 vaka görülürken, 962 kişi de hayatını kaybetti.
Afrika'da şu ana kadar 18 bin 333 vaka görülürken, 962 kişi de hayatını kaybetti.

BM Komisyonu tarafından salgının ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki etkilerine ilişkin hazırlanan raporda, virüsün yayılımı kontrol altına alınsa dahi olumsuz ekonomik etkilerin kıta için kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

  • Kıtada büyük şehirlerde yaşayan insanların yüzde 56’sının aşırı kalabalık ve imkanların kısıtlı olduğu kenar mahallelerde yaşadığına dikkat çekilen raporda, sadece yüzde 34’lük bir kesimin en temel el yıkama olanaklarına sahip olduğu aktarıldı.

Raporda, salgını durdurmak için alınacak önlemlere bağlı olarak en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğine işaret edildi.

100 milyar dolara ihtiyaç var

Hükümetlerin sağlık ve sosyal alandaki ihtiyaçları karşılaması için 100 milyar dolara ihtiyaç duyduğu belirtilen raporda, bu yıl kıta ekonomilerinin büyümelerinin yüzde 1,8 ile 3,1 arasında yavaşlamasının beklendiği vurgulandı.

Raporda, Afrika’nın iş gücünün yüzde 71’inin kayıt dışı olduğu hatırlatılarak, bu insanların evden çalışma imkanın olmadığı ve salgının 27 milyon insanı aşırı yoksulluğa itebileceği uyarısı yapıldı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre (Africa CDC), kıta genelinde şu ana kadar 18 bin 333 vaka görülürken, 962 kişi de hayatını kaybetti.

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