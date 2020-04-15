Koronavirüs BMden Trumpa DSÖ tepkisi Şimdi dayanışma zamanı, şu an sırası değil
DÜNYA

BM'den Trump'a DSÖ tepkisi: Şimdi dayanışma zamanı, şu an sırası değil

ABD Başkanı Donald Trump ile Dünya Sağlık Örgütü arasında yaşanan gerilime Birleşmiş Milletler de dahil oldu. Gece saatlerinde Donald Trump'ın DSÖ'ye verilen fonları durdurma kararı alıp DSÖ'yü suçlayıcı ifadeler kullanmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sektereti Antonio Guterres bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı." denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başarısız olmakla eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu askıya alma kararına, ''Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı.'' sözleriyle tepki gösterdi.

Trump'a yoğun eleştiri

Donald Trump

Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Trump'ın ABD'nin DSÖ'ye sağladığı 500 milyon dolarlık fonu örgüte ilişkin yürüttükleri soruşturma tamamlanana kadar donduracağı kararını eleştirdi.

DSÖ'ye destek hayati önem taşıyor

Kovid-19 salgınının dünyanın karşı karşıya kaldığı en tehlikeli sorunlardan biri olduğunu, DSÖ ve binlerce çalışanının ön saflarda özellikle en savunmasız toplumları desteklediğini belirten Guterres, salgına karşı savaşın kazanılması için Dünya Sağlık Örgütünün desteklenmesinin hayati derecede önemli olduğunu ifade etti.

Şimdi dayanışma zamanı

Antonio Guterres

Guterres, "Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Dersler çıkaracağız ama şimdi sırası değil

  • Eşi benzeri görülmemiş bu virüsle yine eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleye ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Guterres, ''Bu salgın sayfası kapandığında geriye dönüp nasıl ortaya çıktığı, nasıl bütün dünyaya yayıldığı ve bu krizle nasıl mücadele edildiğine bakıp ders çıkaracağız ama şimdi sırası değil.'' ifadelerini kullandı.

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