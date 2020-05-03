Boris Johnson'dan şok açıklamalar: Doktorlar ölümümü ilan etmeye hazırlanmış

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın da testleri pozitif çıkmıştı. Hastanede yoğun bakıma alınan Johnson, hastalığı yenerek 27 Nisan'da taburcu edilmişti. Hastalık sürecinde yaşadıklarını The Sun'a anlatan İngiltere Başbakanı, yoğun bakımda geçirdiği 3 günü "zor bir an" olarak niteledi.

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"Durumum hiç parlak değildi"

"Durumunun hiç de parlak olmadığını, bunu inkar edemeyeceğini" kaydeden Johnson, "'Stalin'in ölümü' tipi bir senaryoya karşı stratejileri vardı. Hükümetin acil eylem planları olduğunun farkındaydım. Doktorlar işlerin ters gitmesi halinde ne yapacaklarına dair her türlü düzenlemeyi yapmıştı." dedi.

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"Neden iyileşemediğimi anlayamıyordum"

Solunum cihazına bağlandığında kendisine uzun süre oksijen verildiğini anlatan 55 yaşındaki Johnson, yoğun bakımda "göstergelerin yanlış yöne gitmeye devam ettiğini" ve kendisine sürekli 'bundan nasıl çıkacağım' diye sorduğunu belirtti.

Durumunun sadece birkaç gün içinde kötüleşmesine inanmakta zorlandığını ve "neden iyileşemediğini anlayamadığını" anlatan Johnson, ölümü ihtimaline ilişkin olarak da doktorların bir an "bunu nasıl ilan edeceklerini düşünmeye başladıklarını" kaydetti.

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İyileşmesi bir ay sürdü

Boris Johnson, 27 Mart'ta Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı. 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve 27 Nisan'da göreve dönmüştü. Johnson, gördüğü tedaviyle "hayatının kurtulduğunu, bunda hiçbir şüphe olmadığını" söylemişti.