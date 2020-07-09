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Koronavirüs Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro önce basit bir grip dedi koronavirüse yakalandı şimdi ise yerli halk için salgın yardımını veto etti
DÜNYA

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro önce 'basit bir grip' dedi koronavirüse yakalandı şimdi ise yerli halk için salgın yardımını veto etti

Dünyayı etkisi altına alan ve 500 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü 'basit bir grip' olarak nitelendiren Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yaptığı ilginç tutumuna bir yenisini ekledi. Ülkedeki yerli toplulukların "aşırı savunmasız durumda gruplar" olduğunu belirten bir yasayı onaylayan Bolsonaro, yasanın, yerlileri Kovid-19'a karşı korumayı amaçlayan birçok maddesini ise veto etti.

Haber Merkezi AA
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki yerli halk için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımı sağlanmasını öngören yasanın ilgili maddelerini reddetti.

  • Bolsonaro, yasanın, hükümeti yerli halkın içme suyuna, daha fazla tıbbi bakıma ve yoğun bakım ünitelerine erişimini garanti altına almaya zorlayacak bölümlerini kabul etmedi.

Yerlilere gıda, hijyen ve dezenfeksiyon malzemelerinin ücretsiz dağıtılmasına imkan tanıyan maddeleri reddeden Bolsonaro, yerli halkın sağlık hizmetleri için zorunlu acil durum fonları sağlanması önerisini de veto etti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı

Federal Yüksek Mahkemeden "yerli topluluklar için plan hazırlanması" talebi

Yasanın "anayasaya aykırı olacak bütçe ve finansal etkileri" hükümetin veto gerekçesi olarak gösterildi.

  • Söz konusu yasanın, Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Federal Yüksek Mahkemeden bir yargıç, hükümetin, yerli toplulukları Kovid-19 salgınının ilerlemesine karşı korumak için bir plan hazırlaması talebinde bulundu.

Brezilya'da yerlilerin ve çevre haklarını savunmak için çalışmalar yürüten Sosyo Çevre Enstitüsü (ISA), Devlet Başkanının vetolarının "suç" olduğunu savundu.

Brezilya’nın ünlü plajında sembolik mezarlar kazıldı
FOTOĞRAF 9
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında Latin Amerika'nın merkez üssü konumunda bulunan Brezilya'da bilanço ağırlaşıyor.
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Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun virüsü umursamaması ve salgınla mücadele kapsamında kilitlenmelere karşı çıkması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiriler artıyor.
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Ülkenin ünlü Copacabana plajında hükümetin salgına yönelik mücadelesini protesto etmek amacıyla aktivistler tarafından sembolik mezarlar kazıldı. Kazılan 100 sembolik mezara salgında hayatını kaybeden 40 binden fazla kişi için temsili siyah haçlar dikildi.
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Aktivist Antonio Carlos Costa yaptığı açıklamada, Başkan, bunun Brezilya tarihinin en dramatik krizlerinden biri olduğunu fark etmedi. Aileler binlerce ölüm için yas tutuyor. İşsizlik ve açlık var dedi. Costa ayrıca, Bolsonaro destekçilerinin haçları devirerek eyleme karşı çıktığını belirtti.
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Öte yandan Brezilya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 239 artarak 40 bin 919'a, toplam vaka sayısı da 30 bin 412 artarak 802 bin 828'e yükseldi.
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Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Sao Paulo eyaletinde virüse bağlı can kaybı sayısı 10 bini aşarak 10 bin 145'e yükseldi. Eyalette toplam vaka sayısı ise 162 bin 520 olarak kaydedildi.
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Dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği ülkeler sıralamasında üçüncü konumda yer alan Brezilya, vaka sayısında ise ikinci sırada yer alıyor.
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Brezilya’nın ünlü plajında sembolik mezarlar kazıldı
Brezilya'nın ünlü Copacabana plajında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem almayan hükümete tepki amacıyla 100 mezar kazıldı.

Yerliler arasında yaklaşık 10 bin 300 kişide Kovid-19'a rastlandı

Brezilya Yerli Halklar Birliğine (APIB) göre, ülkedeki yerliler arasında şimdiye kadar yaklaşık 10 bin 300 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

  • Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, bugüne kadar 1 milyon 713 bin 160 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 67 bin 964 kişi yaşamını yitirdi.

Yağmur ormanlarını ve Amazon Havzası'ndaki yerli halkların haklarını korumak üzere kurulan, kar amacı gütmeyen yardım kuruluşu "Amazon Watch" Program Direktörü Christian Poirier, geçen ay yaptığı açıklamada, "Yerli halk arasındaki durum, yerleşim yerleri ile en yakın yoğun bakım üniteleri arasındaki ortalama mesafe 315 kilometre olduğu için uygun tıbbi bakıma erişim yetersizliği nedeniyle daha da kötüleşiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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