Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif çıktı

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Zonguldak'ta vahşet: Tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü

Muğla'da kaybolduktan beş gün sonra eski erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü, cansız bedeni varile koyulup yakıldıktan sonra üstüne beton döküldüğü belirlenen 27 yaşındaki Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili yankılar devam ederken, bir vahşet haberi de Zonguldak'tan geldi. Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, evde tadilat çalışması yapan Salim Çatma ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, cesetleri traktörle ormana taşıyarak gömdükleri tespit edilen ev sahibi İsmail A., oğlu Serkan A. ve akrabaları S.K. ise aranıyor.