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Koronavirüs Brezilya Devlet Başkanı kapalı Bolsonaro mekanlarda maske kullanılmasını onaylamadı
DÜNYA

Brezilya Devlet Başkanı kapalı Bolsonaro mekanlarda maske kullanılmasını onaylamadı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem olarak kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını kapsayan yasayı, kapalı mekanları hariç tutarak onayladı. Bolsonaro, kararına gerekçe olarak, "haneye tecavüze sebebiyet vermeyi" gösterdi.

Haber Merkezi AA
Bolsonaro’yu maske takmaya zorlayan mahkeme kararı iptal.
Bolsonaro’yu maske takmaya zorlayan mahkeme kararı iptal.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Kovid-19'u küçümseyen tavırlarıyla bilinen Bolsonaro, ülke çapında topu ulaşım ve kamusal alanlarda maske kullanılmasını zorunlu hale getiren yasayı kısmen onayladı.

Bolsonaro, tasarıda yer alan eğitim merkezleri, ticari işletmeler, fabrikalar ve dini mekanlar gibi insanların bir arada bulunduğu yerlere ilişkin bölümleri veto etti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, maske kullanılmasını zorunlu hale getiren yasayı kısmen onayladı.

Başkan Bolsonaro, kapalı alanlarda maske kullanılmasını onaylamamasına gerekçe olarak, "haneye tecavüze sebebiyet vermeyi" gösterdi.

  • Ayrıca Bolsonaro, yasanın, "devletin, halkın geliri düşük kesimine ve şirketlerin çalışanlarına ücretsiz maske temin etmesini" içeren kısmını da onaylamadı.

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da can kaybı artıyor
KORONAVİRÜS
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da can kaybı artıyor

Yeni yasaya göre, gerekli görülen alanlarda maske kullanmayan kişilere, yerel yönetimlerin belirleyeceği miktarda para cezası uygulanacak.

Federal devlet sistemiyle yönetilen Brezilya'da birçok eyalet, halka açık alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirmiş ancak ülke çapında uygulanan bir yasa çıkarılmamıştı.

Brezilya’da ürküten görüntüler: Cesetler çöp poşetlerine konuluyor
KORONAVİRÜS
Brezilya’da ürküten görüntüler: Cesetler çöp poşetlerine konuluyor

"Küçük bir grip"

Birçok kez Kovid-19'u küçümseyen Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana, maske kullanmadan, birçok kez partisinin düzenlediği gösterilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret etmişti.

Başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, salgın karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmiş, salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda sağlık bakanı iki kez değiştirilmişti.

Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak
EKONOMİ
Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olup nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya'da, Kovid-19 salgınında 61 bin 884 kişi öldü, vaka sayısı ise 1 milyon 496 bin 858 olarak kayda geçti.

Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor
FOTOĞRAF 32
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Koronavirüs dünyayı pençesine almaya devam ederken, salgının merkezi çok sayıda ülkede corona virüs vakalarının sayısında hızlı bir artış görülen Latin Amerika'ya kaymaya başladı.
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Koronavirüs vaka sayısının 330 bine ulaştığı Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en yaygın olduğu ikinci ülke oldu.
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Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 22 Mayıs Cuma itibarıyla 21 bin 48'e yükseldi. 210 milyon nüfuslu ülkede, salgının en ağır yaşandığı Sao Pauolo kentindeki Formosa Mezarlığı'nda corona virüs ölümleri nedeniyle yeni mezarlar kazılırken, görevlilerin günde ortalama 1000'e yükselen defin işlemlerine yetişmekte zorlandığı belirtiliyor.
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Salgının başlarında virüsün 'göründüğü kadar önemli bir tehlike arz etmediği' yönünde açıklamalar yapan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise eleştirilerin hedefinde yer alıyor.
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Covid-19'u tedavi ettiği kanıtlanmamış klorokin ve hidroksiklorokin gibi ilaçların kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından üst düzey bazı sağlık bakanlığı yetkilileri de istifa etti. Yerlerine askerler atandı.
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Orduda aktif general olan yeni Sağlık Bakanı Eduardo Pazuella da bu ilaçların hafif vakalarda kullanılması için genelge yayımladı.
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Aralarında Meksika, Şili ve Peru'nun da bulunduğu pek çok bölge ülkesi de hızla yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor.
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ABD'deki yeni vakaların sayısındaki artışın artık düz bir eğriye dönüştüğü ve bir çok Avrupa ülkesinde yeni vakaların sayısının azalmaya başladığı gözönüne alındığında Latin Amerika'nın salgının yeni merkez üssü olduğunu söylemek mümkün.
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Kıtada ilk vaka Brezilya'da <br> <br> Latin Amerika’dan ilk teyit edilmiş vaka haberi 26 Şubat’ta Brezilya’dan geldi. Ancak araştırmacılar aslında çok daha erken, Ocak ayında görülmeye başlamış olabileceğini gösteren veriler olduğunu söylüyorlar. O tarihten itibaren koronavirüs bölgedeki her ülkeye yayıldı.
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Avrupa Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre kıtada 600 binden fazla vaka kaydedildi ve şu ana kadar 30 binden fazla insan Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
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Bunlar, Avrupa ve ABD'dekiyle kıyaslandığında çok daha düşük rakamlar ama Latin Amerika'da çok daha az test yapıldığını ve Covid-19 ölümlerinin tümünün kayda geçirilmemiş olabileceğini de hesaba katmak gerekiyor.
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Salgın kıtada en çok Latin Amerika'nın en kalabalık iki ülkesi Meksika ve Brezilya'da can aldı. Meksika'da şu ana kadar 6 bin, Brezilya'da ise 21 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.
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Fakat araştırmacılar her iki ülkede de gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini Covid-19 ölümlerinin bir çoğunun bildirilmediğini ya da teşhis edilemediğini düşünüyorlar.
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Henüz zirveye ulaşılmadı <br> <br> ABD ve Avrupa’daki çoğu ülkenin aksine, Latin Amerika’daki pek çok ülkede yeni vaka sayısı ve ölümler hala her gün artış gösteriyor.
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Brezilya, Meksika ve Peru'yu günlük ölümler bakımından Avrupa'nın en çok can kaybı yaşanan ülkeleri olan İngiltere, İtalya ve Fransa ile karşılaştırıldığında, ölümlerin her yerde azaldığı ama Latin Amerika ülkelerinde hala arttığı görülüyor.
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor
Latin Amerika'daki çok sayıda ülkede koronavirüs vakalarının sayısında hızlı bir artış var. Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en fazla görüldüğü olduğu ikinci ülke oldu.

Brezilya liderine koronavirüs tepkisi
OYNAT 00:47
Brezilya liderine koronavirüs tepkisi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yiyecek almak için sokağa çıktığı sırada ülkede koronavirüs (Covid-19) önlemlerini yok saydığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından protesto edildi.


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