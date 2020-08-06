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Koronavirüs Brezilya, Hindistan ve Meksikada koronavirüs nedeniyle can kaybı artıyor
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Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüs verilerinde son durum: Ölü sayısı artmaya devam ediyor

Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüs nedeniyle can kaybı artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da bin 437, Hindistan'da 904 ve Meksika'da 829 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1437 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 97 bin 256'ya, vaka sayısı da 57 bin 152 artarak 2 milyon 859 bin 73’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 585 bin 265 vaka ve 24 bin 109 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 20 bin 637 olarak kayda geçti.

  • Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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Türk solunum cihazları Brezilya’da kullanılmaya başlandı
Türkiye'den ihraç edilen solunum cihazları, Brezilya'daki yoğun bakım ünitelerinde kullanılmaya başlandı. Brezilya'nın sanayi şehri Sao Paulo'da Vali Joao Doria, korona virüs salgınıyla başa çıkabilmek için Türkiye'den ihraç edilen solunum cihazlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Doria'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken ise 'Made in Türkiye' ifadesinin yer alması oldu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 904 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 699'a çıktı. Vaka sayısı son 24 saatte 56 bin 282 artarak 1 milyon 964 bin 536'ya ulaştı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 328 bin 336 kişi iyileşti.

  • "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

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Koronavirüs salgınının 1 milyon vaka sayısıyla en çok vurduğu ülkelerden biri olan Hindistan'da, sağlık altyapısı durma noktasına geldi. Bihar'da bir hastanede kaydedilen görüntülerde koridor dolup taşarken, hastalar kısıtlı test ve tedavi imkanlarıyla tedavi edilmeyi bekliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 829 artarak 49 bin 698’e ulaştı. Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 139 artışla 456 bin 100’e yükseldi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 304 bin 708 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış ve ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.

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