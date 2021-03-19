Brezilya lideri Bolsonaro'dan şoke eden açıklama: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla can kayıplarının yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgınla ilgili yaptığı tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Ülkede, 2021’in ilk gününden 18 Mart’a kadar 92 bin 53 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Günde ortalama 2 bin kişinin koronavirüse yenil düştüğü ülkede, aktif vaka sayısı 1 milyon 160 bini, salgının başından bu yana toplam can kaybı ise 287 bini geçti. Bolsonaro, ülkede kendisine karşı bir ‘savaş’ başlatıldığını ifade ederek, "Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor" dedi.

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"BANA KORONAVİRÜSLE MÜCADELENİN İŞE YARADIĞI BİR ÜLKE GÖSTERİN"

Bolsonaro, ülke çapında hastanelerin doluluk oranının yüzde 90’a çıktığını ifade ederek, bu doluluk oranının ne kadarının koronavirüsten olduğunu saptamaya çalıştıklarını belirtti. "Elbette her ölüme üzülüyoruz" diyen Bolsonaro, "Neden karantina diye bir şey var? Çözüm istiyoruz. Nüfusun işsizlikten muzdarip olduğunu görüyorsunuz. Bana koronavirüsle mücadelenin işe yaradığı bir ülke gösterin" dedi.

FOTOĞRAF 32 Koronavirüs dünyayı pençesine almaya devam ederken, salgının merkezi çok sayıda ülkede corona virüs vakalarının sayısında hızlı bir artış görülen Latin Amerika'ya kaymaya başladı. Koronavirüs vaka sayısının 330 bine ulaştığı Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en yaygın olduğu ikinci ülke oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 22 Mayıs Cuma itibarıyla 21 bin 48'e yükseldi. 210 milyon nüfuslu ülkede, salgının en ağır yaşandığı Sao Pauolo kentindeki Formosa Mezarlığı'nda corona virüs ölümleri nedeniyle yeni mezarlar kazılırken, görevlilerin günde ortalama 1000'e yükselen defin işlemlerine yetişmekte zorlandığı belirtiliyor. Salgının başlarında virüsün 'göründüğü kadar önemli bir tehlike arz etmediği' yönünde açıklamalar yapan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Covid-19'u tedavi ettiği kanıtlanmamış klorokin ve hidroksiklorokin gibi ilaçların kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından üst düzey bazı sağlık bakanlığı yetkilileri de istifa etti. Yerlerine askerler atandı. Orduda aktif general olan yeni Sağlık Bakanı Eduardo Pazuella da bu ilaçların hafif vakalarda kullanılması için genelge yayımladı. Aralarında Meksika, Şili ve Peru'nun da bulunduğu pek çok bölge ülkesi de hızla yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor. ABD'deki yeni vakaların sayısındaki artışın artık düz bir eğriye dönüştüğü ve bir çok Avrupa ülkesinde yeni vakaların sayısının azalmaya başladığı gözönüne alındığında Latin Amerika'nın salgının yeni merkez üssü olduğunu söylemek mümkün. Kıtada ilk vaka Brezilya'da <br> <br> Latin Amerika’dan ilk teyit edilmiş vaka haberi 26 Şubat’ta Brezilya’dan geldi. Ancak araştırmacılar aslında çok daha erken, Ocak ayında görülmeye başlamış olabileceğini gösteren veriler olduğunu söylüyorlar. O tarihten itibaren koronavirüs bölgedeki her ülkeye yayıldı. Avrupa Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre kıtada 600 binden fazla vaka kaydedildi ve şu ana kadar 30 binden fazla insan Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bunlar, Avrupa ve ABD'dekiyle kıyaslandığında çok daha düşük rakamlar ama Latin Amerika'da çok daha az test yapıldığını ve Covid-19 ölümlerinin tümünün kayda geçirilmemiş olabileceğini de hesaba katmak gerekiyor. Salgın kıtada en çok Latin Amerika'nın en kalabalık iki ülkesi Meksika ve Brezilya'da can aldı. Meksika'da şu ana kadar 6 bin, Brezilya'da ise 21 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Fakat araştırmacılar her iki ülkede de gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini Covid-19 ölümlerinin bir çoğunun bildirilmediğini ya da teşhis edilemediğini düşünüyorlar. Henüz zirveye ulaşılmadı <br> <br> ABD ve Avrupa’daki çoğu ülkenin aksine, Latin Amerika’daki pek çok ülkede yeni vaka sayısı ve ölümler hala her gün artış gösteriyor. Brezilya, Meksika ve Peru'yu günlük ölümler bakımından Avrupa'nın en çok can kaybı yaşanan ülkeleri olan İngiltere, İtalya ve Fransa ile karşılaştırıldığında, ölümlerin her yerde azaldığı ama Latin Amerika ülkelerinde hala arttığı görülüyor. Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor Latin Amerika'daki çok sayıda ülkede koronavirüs vakalarının sayısında hızlı bir artış var. Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en fazla görüldüğü olduğu ikinci ülke oldu. BiP'te paylaş

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ESKİ BREZİLYA LİDERİ SİLVA: ÜLKEDE KONTROL YOK

Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro hükümetinin salgınla mücadele politikalarını eleştirerek, "Brezilya’da kontrol kalmadı" ifadelerini kullandı. Öte yandan ülkedeki birçok belediye başkanı, Bolsonaro’nun salgını yönetiş biçiminden memnun olmadıklarını açıkladı. Brezilya Ulusal Belediye Başkanları Cephesi (FNP), Bolsonaro’ya yazdıkları açık mektupta, acil eyleme geçilmesi çağrısı yaptı. Mektupta, "İnsanların, Brezilya vatandaşlarının, böylesine umutsuz ölümlere sürüklenmesi mantıksızdır" denildi.

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DÜNYA Brezilya’da salgının önüne geçilemiyor

"DAHA NE KADAR AĞLAYACAKSINIZ?" DEMİŞTİ

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, "Koronavirüsten şikayet etmeyi bırakın. Daha ne kadar bu konuda ağlayacaksınız? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız? Buna artık kimse dayanamıyor. Can kayıplarına üzülüyoruz ancak yine de bir çözüm bulmalıyız" demişti.

Sao Paulo Valisi Joao Doria, Bolsonaro’nun bu açıklamasına "Deli adam" diyerek tepki göstermişti. Doria, "Problemlerle nasıl yüzleşeceğiz, her gün insanları ölürken izleyerek mi? Brezilya sağlık sistemi çökmek üzere. Ne yazık ki Brezilya şu anda iki virüsle savaşıyor; Koronavirüs ve Bolsonaro virüs. Bu Brezilyalılar için gerçekten üzücü" demişti. Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemlere karşıtlığıyla bilinen Bolsonaro Temmuz 2020'de Kovid-19'a yakalanmıştı. Brezilya Devlet Başkanı, Kovid-19 aşısına güvenmediğini "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin" sözleriyle dile getirmişti.

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BREZİLYA’DA KORONAVİRÜSÜN P1 VARYANTI

Sao Paulo Üniversitesi’ndeki uzmanların Imperial College London ve Oxford Üniversitesi’yle birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, koronavirüsün P1 varyantının Amazonlar eyaletindeki Manaus kentinde, ikinci dalga sırasında ortaya çıktığı düşünülüyor.

P1 varyantı, Ocak ayında ilk olarak Manaus’tan Japonya’ya seyahat eden kişilerde tespit edilmişti. Ancak uzmanlar, varyantın Manaus kentinde Kasım ayının başlarında ortaya çıktığına inanıyor. Öte yandan, P1 varyantının Vuhan’da ortaya çıkan varyanta göre iki kat daha bulaşıcı olduğu ifade edilirken; varyantın bağışıklık sisteminden kurtulabildiği, tekrar bulaşabilme oranını da yüzde 25 ila yüzde 60’ kadar yükselttiği ifade ediliyor.