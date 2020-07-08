Koronavirüsten son 24 saatte Brezilya'da bin 254, Meksika'da 895, Hindistan'da 482 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1254 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1254 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 66 bin 741'e, vaka sayısı da 45 bin 305 artarak bir milyon 668 bin 589'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 332 bin 708 vaka ve 16 bin 475 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 976 bin 977 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

KORONAVİRÜS Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı

Salgını küçümseyen tavırlarıyla bilinen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisinde Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

OYNAT 00:25 Türk solunum cihazları Brezilya’da kullanılmaya başlandı Türkiye'den ihraç edilen solunum cihazları, Brezilya'daki yoğun bakım ünitelerinde kullanılmaya başlandı. Brezilya'nın sanayi şehri Sao Paulo'da Vali Joao Doria, korona virüs salgınıyla başa çıkabilmek için Türkiye'den ihraç edilen solunum cihazlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Doria'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken ise 'Made in Türkiye' ifadesinin yer alması oldu. BiP'te paylaş

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Meksika'da Kovid-19'a bağlı can kaybı 32 bini aştı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 895 artarak 32 bin 14'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 258 artışla 268 bin 8'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 163 bin 646 kişi iyileşti.

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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

OYNAT 00:59 Meksikalı genç karantinadayken uzaktan Müslüman oldu Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan Hector Bonilla isimli genç uzun zamandır internet üzerinden İslamiyet'i araştırırken, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo'nun hazırlamış olduğu videolara rastlayarak, izlemeye başladı. Bir süre videoları izleyen Hector Bonilla, İDDEF Meksika Temsilcisi Osman Reyes ile iletişim kurarak istediği kitaplardan İslamiyet hakkında bilgi edindi. İDDEF'in Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden devam ettiği haftalık sohbetlerini de izleyerek daha da etkilenen Hector Bonilla, görüntülü konuşmada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. BiP'te paylaş

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Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 642 çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 482 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 642'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 752 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 742 bin 417'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 456 bin 830 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.