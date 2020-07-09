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DÜNYA

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs verilerinde son durum

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da bin 223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte bin 223 kişi vefat etti.

  • Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1223 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 67 bin 964’e, vaka sayısı 44 bin 571 artarak 1 milyon 713 bin 160’a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 341 bin 365 vaka ve 16 bin 788 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 20 bin 901 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Koronavirüse yalananan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, DSÖ’ye rağmen sıtma ilacı kullanıyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüse yalananan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, DSÖ’ye rağmen sıtma ilacı kullanıyor

Salgını küçümseyen tavırlarıyla bilinen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisinde Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor
FOTOĞRAF 32
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Koronavirüs dünyayı pençesine almaya devam ederken, salgının merkezi çok sayıda ülkede corona virüs vakalarının sayısında hızlı bir artış görülen Latin Amerika'ya kaymaya başladı.
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Koronavirüs vaka sayısının 330 bine ulaştığı Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en yaygın olduğu ikinci ülke oldu.
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Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 22 Mayıs Cuma itibarıyla 21 bin 48'e yükseldi. 210 milyon nüfuslu ülkede, salgının en ağır yaşandığı Sao Pauolo kentindeki Formosa Mezarlığı'nda corona virüs ölümleri nedeniyle yeni mezarlar kazılırken, görevlilerin günde ortalama 1000'e yükselen defin işlemlerine yetişmekte zorlandığı belirtiliyor.
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Salgının başlarında virüsün 'göründüğü kadar önemli bir tehlike arz etmediği' yönünde açıklamalar yapan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise eleştirilerin hedefinde yer alıyor.
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Covid-19'u tedavi ettiği kanıtlanmamış klorokin ve hidroksiklorokin gibi ilaçların kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından üst düzey bazı sağlık bakanlığı yetkilileri de istifa etti. Yerlerine askerler atandı.
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Orduda aktif general olan yeni Sağlık Bakanı Eduardo Pazuella da bu ilaçların hafif vakalarda kullanılması için genelge yayımladı.
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Aralarında Meksika, Şili ve Peru'nun da bulunduğu pek çok bölge ülkesi de hızla yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor.
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ABD'deki yeni vakaların sayısındaki artışın artık düz bir eğriye dönüştüğü ve bir çok Avrupa ülkesinde yeni vakaların sayısının azalmaya başladığı gözönüne alındığında Latin Amerika'nın salgının yeni merkez üssü olduğunu söylemek mümkün.
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Kıtada ilk vaka Brezilya'da <br> <br> Latin Amerika’dan ilk teyit edilmiş vaka haberi 26 Şubat’ta Brezilya’dan geldi. Ancak araştırmacılar aslında çok daha erken, Ocak ayında görülmeye başlamış olabileceğini gösteren veriler olduğunu söylüyorlar. O tarihten itibaren koronavirüs bölgedeki her ülkeye yayıldı.
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Avrupa Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre kıtada 600 binden fazla vaka kaydedildi ve şu ana kadar 30 binden fazla insan Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
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Bunlar, Avrupa ve ABD'dekiyle kıyaslandığında çok daha düşük rakamlar ama Latin Amerika'da çok daha az test yapıldığını ve Covid-19 ölümlerinin tümünün kayda geçirilmemiş olabileceğini de hesaba katmak gerekiyor.
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Salgın kıtada en çok Latin Amerika'nın en kalabalık iki ülkesi Meksika ve Brezilya'da can aldı. Meksika'da şu ana kadar 6 bin, Brezilya'da ise 21 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.
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Fakat araştırmacılar her iki ülkede de gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini Covid-19 ölümlerinin bir çoğunun bildirilmediğini ya da teşhis edilemediğini düşünüyorlar.
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Henüz zirveye ulaşılmadı <br> <br> ABD ve Avrupa’daki çoğu ülkenin aksine, Latin Amerika’daki pek çok ülkede yeni vaka sayısı ve ölümler hala her gün artış gösteriyor.
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Brezilya, Meksika ve Peru'yu günlük ölümler bakımından Avrupa'nın en çok can kaybı yaşanan ülkeleri olan İngiltere, İtalya ve Fransa ile karşılaştırıldığında, ölümlerin her yerde azaldığı ama Latin Amerika ülkelerinde hala arttığı görülüyor.
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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor
Latin Amerika'daki çok sayıda ülkede koronavirüs vakalarının sayısında hızlı bir artış var. Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en fazla görüldüğü olduğu ikinci ülke oldu.


Meksika'da can kaybı 32 bin 796'ya yükseldi

  • Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 782 artarak 32 bin 796'ya ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 995 artışla 275 bin 3'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 167 bin 795 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Meksikalı genç karantinadayken uzaktan Müslüman oldu
OYNAT 00:59
Meksikalı genç karantinadayken uzaktan Müslüman oldu
Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan Hector Bonilla isimli genç uzun zamandır internet üzerinden İslamiyet'i araştırırken, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo'nun hazırlamış olduğu videolara rastlayarak, izlemeye başladı. Bir süre videoları izleyen Hector Bonilla, İDDEF Meksika Temsilcisi Osman Reyes ile iletişim kurarak istediği kitaplardan İslamiyet hakkında bilgi edindi. İDDEF'in Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden devam ettiği haftalık sohbetlerini de izleyerek daha da etkilenen Hector Bonilla, görüntülü konuşmada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.


Hindistan'da ölenlerin sayısı 21 bin 129'a çıktı

  • Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 487 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 129'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 24 bin 879 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 767 bin 296'ya çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 476 bin 378 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Koronavirüsten korunmak için kendine 'altın maske' yaptırdı
OYNAT 00:00
Koronavirüsten korunmak için kendine 'altın maske' yaptırdı
Hindistan'da Shankar Kurade (48) isimli bir kişi, koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında takmak için altından 26 bin liralık maske yaptırdı.

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