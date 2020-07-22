Brezilya, Meksika ve Hindistan'da kabus bitmek bilmiyor

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte bin 367 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1367 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 81 bin 487, vaka sayısı da 41 bin 8 artarak 2 milyon 159 bin 654’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 422 bin 669 vaka ve 20 bin 171 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 465 bin 970 olarak kayda geçti.

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Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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Meksika'da toplam can kaybı 40 bin 400'e ulaştı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 915 artarak 40 bin 400'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı ise 6 bin 859 artışla 356 bin 255'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 227 bin 165 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

OYNAT 00:59 Meksikalı genç karantinadayken uzaktan Müslüman oldu Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan Hector Bonilla isimli genç uzun zamandır internet üzerinden İslamiyet'i araştırırken, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo'nun hazırlamış olduğu videolara rastlayarak, izlemeye başladı. Bir süre videoları izleyen Hector Bonilla, İDDEF Meksika Temsilcisi Osman Reyes ile iletişim kurarak istediği kitaplardan İslamiyet hakkında bilgi edindi. İDDEF'in Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden devam ettiği haftalık sohbetlerini de izleyerek daha da etkilenen Hector Bonilla, görüntülü konuşmada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. BiP'te paylaş

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Hindistan'da toplam can kaybı 28 bin 732'ye yükseldi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 648 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 732'ye yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 37 bin 724 artarak 1 milyon 192 bin 915'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 753 bin 50 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.