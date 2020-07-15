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DÜNYA

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüste son durum

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da bin 300, Meksika'da 836, Hindistan'da 582 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1300 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 74 bin 133’e, vaka sayısı da 41 bin 857 artarak 1 milyon 926 bin 824’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 386 bin 607 vaka ve 18 bin 324 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 209 bin 208 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Koronavirüse yalananan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, DSÖ’ye rağmen sıtma ilacı kullanıyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüse yalananan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, DSÖ’ye rağmen sıtma ilacı kullanıyor

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

  • Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Türk solunum cihazları Brezilya’da kullanılmaya başlandı
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Türk solunum cihazları Brezilya’da kullanılmaya başlandı
Türkiye'den ihraç edilen solunum cihazları, Brezilya'daki yoğun bakım ünitelerinde kullanılmaya başlandı. Brezilya'nın sanayi şehri Sao Paulo'da Vali Joao Doria, korona virüs salgınıyla başa çıkabilmek için Türkiye'den ihraç edilen solunum cihazlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Doria'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken ise 'Made in Türkiye' ifadesinin yer alması oldu.


Meksika'da can kaybı 36 bin 327'ye yükseldi

  • Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 836 artarak 36 bin 327'ye ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 685 artışla 304 bin 435'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 193 bin 976 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Meksikalı genç karantinadayken uzaktan Müslüman oldu
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Meksikalı genç karantinadayken uzaktan Müslüman oldu
Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan Hector Bonilla isimli genç uzun zamandır internet üzerinden İslamiyet'i araştırırken, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo'nun hazırlamış olduğu videolara rastlayarak, izlemeye başladı. Bir süre videoları izleyen Hector Bonilla, İDDEF Meksika Temsilcisi Osman Reyes ile iletişim kurarak istediği kitaplardan İslamiyet hakkında bilgi edindi. İDDEF'in Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden devam ettiği haftalık sohbetlerini de izleyerek daha da etkilenen Hector Bonilla, görüntülü konuşmada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.


Hindistan'da ölenlerin sayısı 24 bin 309'a ulaştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 582 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 309'a yükseldi.

  • Vaka sayısı son 24 saatte 29 bin 429 artarak 936 bin 181'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 592 bin 31 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Koronavirüsten korunmak için kendine 'altın maske' yaptırdı
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Koronavirüsten korunmak için kendine 'altın maske' yaptırdı
Hindistan'da Shankar Kurade (48) isimli bir kişi, koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında takmak için altından 26 bin liralık maske yaptırdı.

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