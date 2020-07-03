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DÜNYA

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da son durum: Koronavirüsten 2 bin 322 kişi hayatını kaybetti

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da can kaybı artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte bin 252 kişi yaşamını yitirdi.

  • Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1252 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 61 bin 884'e, vaka sayısı da 48 bin 105 artarak 1 milyon 496 bin 858'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 302 bin 179 vaka ve 15 bin 351 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor
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Koronavirüs dünyayı pençesine almaya devam ederken, salgının merkezi çok sayıda ülkede corona virüs vakalarının sayısında hızlı bir artış görülen Latin Amerika'ya kaymaya başladı.
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Koronavirüs vaka sayısının 330 bine ulaştığı Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en yaygın olduğu ikinci ülke oldu.
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Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 22 Mayıs Cuma itibarıyla 21 bin 48'e yükseldi. 210 milyon nüfuslu ülkede, salgının en ağır yaşandığı Sao Pauolo kentindeki Formosa Mezarlığı'nda corona virüs ölümleri nedeniyle yeni mezarlar kazılırken, görevlilerin günde ortalama 1000'e yükselen defin işlemlerine yetişmekte zorlandığı belirtiliyor.
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Salgının başlarında virüsün 'göründüğü kadar önemli bir tehlike arz etmediği' yönünde açıklamalar yapan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise eleştirilerin hedefinde yer alıyor.
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Covid-19'u tedavi ettiği kanıtlanmamış klorokin ve hidroksiklorokin gibi ilaçların kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından üst düzey bazı sağlık bakanlığı yetkilileri de istifa etti. Yerlerine askerler atandı.
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Orduda aktif general olan yeni Sağlık Bakanı Eduardo Pazuella da bu ilaçların hafif vakalarda kullanılması için genelge yayımladı.
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Aralarında Meksika, Şili ve Peru'nun da bulunduğu pek çok bölge ülkesi de hızla yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor.
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ABD'deki yeni vakaların sayısındaki artışın artık düz bir eğriye dönüştüğü ve bir çok Avrupa ülkesinde yeni vakaların sayısının azalmaya başladığı gözönüne alındığında Latin Amerika'nın salgının yeni merkez üssü olduğunu söylemek mümkün.
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Kıtada ilk vaka Brezilya'da <br> <br> Latin Amerika’dan ilk teyit edilmiş vaka haberi 26 Şubat’ta Brezilya’dan geldi. Ancak araştırmacılar aslında çok daha erken, Ocak ayında görülmeye başlamış olabileceğini gösteren veriler olduğunu söylüyorlar. O tarihten itibaren koronavirüs bölgedeki her ülkeye yayıldı.
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Avrupa Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre kıtada 600 binden fazla vaka kaydedildi ve şu ana kadar 30 binden fazla insan Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
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Bunlar, Avrupa ve ABD'dekiyle kıyaslandığında çok daha düşük rakamlar ama Latin Amerika'da çok daha az test yapıldığını ve Covid-19 ölümlerinin tümünün kayda geçirilmemiş olabileceğini de hesaba katmak gerekiyor.
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Salgın kıtada en çok Latin Amerika'nın en kalabalık iki ülkesi Meksika ve Brezilya'da can aldı. Meksika'da şu ana kadar 6 bin, Brezilya'da ise 21 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.
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Fakat araştırmacılar her iki ülkede de gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini Covid-19 ölümlerinin bir çoğunun bildirilmediğini ya da teşhis edilemediğini düşünüyorlar.
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Henüz zirveye ulaşılmadı <br> <br> ABD ve Avrupa’daki çoğu ülkenin aksine, Latin Amerika’daki pek çok ülkede yeni vaka sayısı ve ölümler hala her gün artış gösteriyor.
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Brezilya, Meksika ve Peru'yu günlük ölümler bakımından Avrupa'nın en çok can kaybı yaşanan ülkeleri olan İngiltere, İtalya ve Fransa ile karşılaştırıldığında, ölümlerin her yerde azaldığı ama Latin Amerika ülkelerinde hala arttığı görülüyor.
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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Title
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor
Latin Amerika'daki çok sayıda ülkede koronavirüs vakalarının sayısında hızlı bir artış var. Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en fazla görüldüğü olduğu ikinci ülke oldu.


Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 10 bin 332 kişinin ölümüne neden olan virüs, 116 bin 823 kişide görüldü.

  • Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Amerikalı uzmandan koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
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Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 189'a yükseldi

  • Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 679 artarak 29 bin 189'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 741 artışla 238 bin 511'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 142 bin 593 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Meksika'da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 24 ölü
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Meksika'da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 24 ölü

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 225'e çıktı

  • Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 391 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 225'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 527 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 627 bin 168'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 379 bin 902 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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