Brezilya'da ağır bilanço: Son 24 saatte 3 bin 829 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 829 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 340 bin 776'ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 664 bin 158'e çıktı.

ABD'nin ardından en çok etkilenen ülke

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.