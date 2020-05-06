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Koronavirüs Brezilyada ilk kez büyükşehirde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
DÜNYA

Brezilya'da ilk kez büyükşehirde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Brezilya'nın Maranhao eyaletinin başkenti Sao Luis, ülkede yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilk büyük şehir oldu. Sao Luis ve komşusu 3 şehirde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişinin, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerini temin etmek haricinde dışarı çıkmaları yasaklandı. Okulların, parkların ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra işletmelerin de büyük kısmı kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Brezilya genelinde de 115 bin 953 vakaya rastlanırken, virüs nedeniyle toplam 7 bin 958 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya genelinde de 115 bin 953 vakaya rastlanırken, virüs nedeniyle toplam 7 bin 958 kişi yaşamını yitirdi.

Maranhao eyaleti Valisi Flavio Dino, "Tamamen kapanma yoluna gitmedik, temel faaliyet seviyesini koruduk ve durumu izleyeceğiz." dedi.

Yatak kapasitesi dolmak üzere olan özel hastanelerin talebi ve savcıların kamu hastanesi sistemiyle ilgili uyarılarının ardından Yargıç Douglas Martins, söz konusu yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine karar verdi.

Mahkemenin kararının ardından valilik kararnamesiyle başlatılan ve eyalet nüfusunun yaklaşık beşte biri için geçerli olan sokağa çıkma yasağı, 10 gün sürecek.

7 milyon civarında nüfusa sahip Maranhao eyaletinde bugüne kadar, çoğunluğu Sao Luis ve çevresinde olmak üzere 4 bin 530 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 270 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya genelinde de 115 bin 953 vakaya rastlanırken, virüs nedeniyle toplam 7 bin 958 kişi yaşamını yitirdi.

Devlet Başkanı test sonuçlarını göstermiyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, mart ayında ABD'yi ziyareti sırasında heyetindeki 10'dan fazla kişide Kovid-19'a rastlandığı yönündeki haberler üzerine Bolsonaro'nun Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadığına ilişkin endişeler ortaya çıkmıştı.

Doğrulanmamış ilk bilgiler Bolsonaro'nun test sonuçlarının pozitif olduğu yönünde olsa da Brezilya lideri sosyal medyada sonuçların negatif çıktığını paylaşmış, bunu ortaya koyan belgeyi tıbbi gizliliği gerekçe göstererek yayınlamayı reddetmişti.

Jair Bolsonaro, sonrasında da kamuya açık yerlerde maskesiz dolaşmayı sürdürerek, destekçileriyle el sıkışarak, Kovid-19 salgınını küçümseyerek, Brezilyalı vali ve belediye başkanlarının virüsü kontrol altına almak için uyguladığı önlemlerini eleştirerek tepki toplamıştı.

Buna karşın ülkedeki mahkemeler, vali ve belediye başkanlarının tecrit önlemleri alma yetkisi bulunduğuna kararı vermiş, Bolsonaro'nun dini toplantılara izin veren kararnamesini bozmuştu.

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