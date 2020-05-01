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Koronavirüs Brezilyada koronavirüs kaynaklı artan ölümler tabut yetersizliğine neden oldu
DÜNYA

Brezilya'da koronavirüs kaynaklı artan ölümler tabut yetersizliğine neden oldu

Brezilya'da koronavirüs kaynaklı artan ölümler tabut yetersizliğine neden oldu

Latin Amerika'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen Brezilya'da, salgının artışı tabut eksikliğine neden oluyor.

Haber Merkezi AA
Brezilya’da koronavirüs salgınında ölenler için toplu mezar kazıldı.
Brezilya’da koronavirüs salgınında ölenler için toplu mezar kazıldı.

Ülkenin ve dünyanın en büyük yağmur ormanlarından Amazonları barındıran Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta, Kovid-19'dan dolayı kısa sürede çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle cenazeler üst üste gömülürken, bazı aileler de ölen yakınlarının toplu mezarlara gömülmemesi için istemeyerek de olsa yakılmalarını tercih ediyor.

Öte yandan Manaos'u ülkenin diğer şehirlerine bağlayan yeterli asfalt yolun olmaması nedeniyle cenaze işleri birliği, yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktaki Sao Paulo eyaletinden havayolu aracılığıyla acil tabut göndermesi talebinde bulundu.

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 435 kişi öldü
KORONAVİRÜS
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 435 kişi öldü

Brezilya Cenaze Servisi Sağlayıcıları Birliği Başkanı Lourival Panhozzi, Amazon ormanları içindeki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Manaos'ta Kovid-19 kaynaklı ölümlerin artması, Manaos'un civarında yaşayan ve bu şehri tıbbi hizmet almak için kullanan birçok kişiyi de olumsuz etkilediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Amazonas eyaletinde 425 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü ve 5 bin 200 kişide de virüse rastlandığını açıklamasına rağmen, yeterli test yapılmaması nedeniyle vaka sayısının daha fazla olduğundan endişe ediliyor.

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DÜNYA
Brezilya'da kanalizasyonlarda koronavirüs materyallerine rastlandı

Resmi verilere göre, salgından önce günlük 20-35 ölümün yaşandığı Manaos'ta bu rakam 130'lara çıkmış durumda.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da 5 bin 901 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, şu ana kadar 85 bin 218 kişide görüldü.

Latin Amerika'da ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de bölgede virüsten en çok etkilenen Brezilya'da gerçekleşmişti.

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