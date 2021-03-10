Brezilya'da koronavirüs nedeniyle sağlık sistemi çöktü

Oswaldo Cruz Vakfı’ndan (Fiocruz Enstitüsü) uzmanların BBC'ye yaptığı açıklamada, Porto, Alegre ve Campo Grande şehirlerinin yoğun bakım kapasitesinin halihazırda aşıldığı kaydedilirken, içlerinde Brasilia, Rio de Janeiro ve Sao Paulo’nun da bulunduğu 15 eyalet başkentinde ise yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 90'ı geçtiği aktardı.

Koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers"sitesine göre, 9 Mart’ta vaka sayıları geçen haftaya göre yüzde 38 artarak günlük vaka sayısı yaklaşık 70 bine ulaştı.

Yeniden artışın en büyük nedeni yeni varyant

Vakalardaki artışın sebebi, Kovid-19'un yeni varyantı olan P.1 olarak gösteriliyor

Brezilya'da salgın nedeniyle sağlık sisteminin çökmekte olduğunu belirten uzmanlar vakalardaki artışın, Amazon eyaleti şehri Manaus'tan çıktığı düşünülen, Kovid-19’un oldukça bulaşıcı varyantı olan P.1’in yayılmasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

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Sao Paulo Üniversitesi, Imperial College London ve Oxford Üniversitesi'nden alınan ön veriler, oldukça bulaşıcı P.1 varyantının Kovid-19’un orijinalinden iki kat daha fazla aktarılabilir olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, Brezilya'daki varyantın oldukça yayıldığının altını çizerek, bu durumun bölgede ve ötesinde zincirleme etkileri olabileceğini belirtti.

Mevcut aşıların, Kovid-19’un önceki varyantlarına göre oluşturulduğunu belirten bilim insanları, bu aşıların tam olarak olmasa da yeni P.1 varyantına karşı da mücadele edebileceğine inandıklarını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Brezilya'daki durumu "çok endişe verici" olarak nitelendirdi ve olası bir bölgesel salgın konusunda uyardı.

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Başkan Bolsonaro salgını ciddiye almadı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ise tüm bunlara rağmen karantina önlemlerine ve uzmanların tavsiyelerine karşı çıkarak salgını küçümseyici davranışları şiddetli eleştirilere neden oluyor.

Bolsonaro son açıklamasında, Kovid-19’la mücadelesini eleştirenlere "sızlanmayı bırakın" demişti. Bolsonaro, "Ne kadar ağlamaya devam edeceksiniz? Daha ne kadar evde kalıp her şeyi kapatacaksınız? Artık kimse buna dayanamaz. Ölümlerden çok üzüntü duyuyoruz ama tekrar söylüyorum bir çözüme ihtiyacımız var." diye konuşmuştu.

Şimdiye kadar 200 milyondan fazla AstraZeneca ve CoronaVac aşısı siparişi eden Brezilya’da, nüfusun sadece yüzde 4’üne denk gelen 8 milyon kişi aşılanabildi.

Worldometers’a göre, Kovid-19 salgınında Brezilya 268 bin 568 ölümle, ABD'den sonra dünyada ikinci en yüksek ölüm sayısına sahipken, 11 milyon 125 bin 17 doğrulanmış vaka sayısı ile de Hindistan’dan ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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Ülkede ayrıca 9 Mart’ta, Kovid-19 kaynaklı 1954 ölümle şimdiye kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedilmişti.

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