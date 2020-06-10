Brezilya'da mahkeme karar verdi: Hükümet ölüm sayılarını açıklamakla yükümlü

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetimi, Yüksek Mahkemenin kararına uyarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tüm veriyi yeniden yayınlanmaya başladı.

Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, Sağlık Bakanlığının internet sitesinden, Kovid-19'a ilişkin toplam ölü sayısını kaldırması üzerine pazartesi geç saatlerde hükümetin Brezilya vatandaşlarına gerekli bilgiyi sağlama yükümlülüğü bulunduğu kararını aldı.

Moraes, salgının büyüklüğünün, ülke virüsü dizginlemeye yönelik politikaları şekillendirirken, hükümetin şeffaf olmasını gerektirdiğini bildirdi.

Vaka sayılarının yayınlanması durdurulmuştu

Mahkemenin kararı üzerine geçen hafta cuma günü Kovid-19 nedeniyle toplam ölü ve doğrulanmış vaka sayılarını yayınlamayı durduran Brezilya Sağlık Bakanlığı dün öğleden sonra bu veriyi yeniden siteye girmeye başladı.

Hükümetin veri akışını kesmesi yaygın biçimde eleştirilmiş, Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Gilmar Mendes, veri tahrifinin otoriter rejimlerin bir taktiği olduğunu dile getirmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkedeki gerçek durumu "temsil etmediği" gerekçesiyle toplam ölü ve doğrulanmış vaka sayısını yayınlamama kararı aldıklarını, Sağlık Bakanlığın yalnızca son 24 saatteki verileri paylaşacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı Bilim, Teknoloji ve Stratejik Malzemeler Sekreteri Carlos Wizard da virüs kaynaklı ölü sayılarının "abartılmış olabileceğini" belirterek "Farklı sebeplerden ölen çok kişi var ancak devlet memurları sırf daha fazla bütçe alabilmek için herkesi Kovid-19 sebepli ölüm olarak sınıfladı, bu ölümleri araştırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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