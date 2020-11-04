Bursalı Penbe nine 109 yaşında koronayı yendi

Orhangazi’ye bağlı Sölöz Mahallesinde yaşayan, eski dönem Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Turgay Peker’in de babannesi olan Penbe Peker, yaklaşık 15 gün önce rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde yapılan Covid-19 testi de pozitif çıktı.

GÜNDEM 110 yaşında koronavirüsü yendi

10 gün tedavi gördü

Hastanede tedavi altına alınan ve Bursa’nın bilinen en yaşlı insanı olan Penbe Peker, 10 günlük tedavisinin ardından yapılan covid-19 testleri bu kez negatif çıktı. Sağlık durumu da iyiye giden Penbe Peker, hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

OYNAT 00:45 Asırlık nine koronavirüsü yendi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, taburcu edildi.

Öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle bir hafta önce hastaneye başvuran Havahan Karadeniz'e yapılan testler sonucunda koronavirüs tespit edildi. Tedavi altına alınan Havahan Karadeniz, hastalığı yenerek taburcu edildi. Karadeniz'i hastaneden, torununun torunu Melih Çırağ almaya geldi. Havahan Karadeniz, hastaneden tedavisinde görev alan personel tarafından alkışlarla uğurlandı. BiP'te paylaş

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86 yaşındaki kızı da taburcu edildi



Öte yandan Penbe Peker’in hayatta olan 86 yaşındaki kızı olan Yüksel Kumral’ın da korona virüse yakalandığı ve onun da tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi. Hem 109 yaşındaki Penbe Peker hem de 86 yaşındaki kızı Yüksel Kumral bir süre daha evlerinde karantinada tutulacak.

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