Koronavirüs CHPli Özgür Özel koronavirüs aşısı oldu
TÜRKİYE

CHP'li Özgür Özel koronavirüs aşısı oldu

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarının yetersiz olduğu eleştirilerinde bulunan Cumhuriyet Halk Partililer de aşı olmaya başladı. CHP'den ilk aşıyı aynı zamanda eczacı olan Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yapıldı. CHP milletvekili Engin Özkoç'un Twitter hesabından 'Yeterli aşı nerede' paylaşımı sonrası Özel'in kendisine aşı yapılırken çekilen fotoğrafını paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Özgür Özel, herkesi aşı olmaya davet etti.
CHP'li Özgür Özel, herkesi aşı olmaya davet etti.

Türkiye'nin temin ettiği Çin menşeili Sinovac aşılarının uygulanmasında bir hafta geride kaldı. Dün itibarıyla sağlık çalışanları ve 90 yaş üzeri dahil 1 milyondan fazla kişi aşılanırken, sırası gelen diğer vatandaşlar da aşılarını yaptırıyor.

  • 30 milyon aşının daha getirileceği Türkiye'de, aşıların yetersiz olduğu iddiaları tartışma yarattı.

Engin Özkoç: "Yeterli aşı nerede?"

CHP milletvekili Engin Özkoç'un sosyal medya hesabından 'Yeterli aşı nerede' paylaşımı sonrası partili meslektaşı Özgür Özel'in, kendisine aşı yapılırken çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşması dikkat çekti.

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"Tereddütsüz aşı yaptırın"

Özel, aşı yaptırırken çekilen fotoğrafına şu notu düştü: "Sıram geldi Covid-19 aşımı oldum. Sırası gelen herkesin tereddütsüz aşı olmasını bir kez daha öneriyorum. En büyük kaygım yeterli dozda aşının hala daha tedarik edilememiş olması. Bu k3abusun bitmesi ancak yaygın aşılama ile mümkün."


"Çin aşısı güvenilmez" diyen CHP'li Emir: Çin aşısı 10 gündür Türkiye'de ilk AK Partililer oluyor
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"Çin aşısı güvenilmez" diyen CHP'li Emir: Çin aşısı 10 gündür Türkiye'de ilk AK Partililer oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıyla ilgili olumsuz kampanyalara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir' dedi.


Türkiye'de aşı olanların sayısı 1 milyonu geçti
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Türkiye'de aşı olanların sayısı 1 milyonu geçti

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