CHP'li Özgür Özel koronavirüs aşısı oldu

Türkiye'nin temin ettiği Çin menşeili Sinovac aşılarının uygulanmasında bir hafta geride kaldı. Dün itibarıyla sağlık çalışanları ve 90 yaş üzeri dahil 1 milyondan fazla kişi aşılanırken, sırası gelen diğer vatandaşlar da aşılarını yaptırıyor.
- 30 milyon aşının daha getirileceği Türkiye'de, aşıların yetersiz olduğu iddiaları tartışma yarattı.
Engin Özkoç: "Yeterli aşı nerede?"
CHP milletvekili Engin Özkoç'un sosyal medya hesabından 'Yeterli aşı nerede' paylaşımı sonrası partili meslektaşı Özgür Özel'in, kendisine aşı yapılırken çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşması dikkat çekti.
"Tereddütsüz aşı yaptırın"
Özel, aşı yaptırırken çekilen fotoğrafına şu notu düştü: "Sıram geldi Covid-19 aşımı oldum. Sırası gelen herkesin tereddütsüz aşı olmasını bir kez daha öneriyorum. En büyük kaygım yeterli dozda aşının hala daha tedarik edilememiş olması. Bu k3abusun bitmesi ancak yaygın aşılama ile mümkün."
Sıram geldi Covid-19 aşımı oldum.
Sırası gelen herkesin tereddütsüz aşı olmasını bir kez daha öneriyorum.
En büyük kaygım yeterli dozda aşının hala daha tedarik edilememiş olması.
Bu kabusun bitmesi ancak yaygın aşılama ile mümkün. pic.twitter.com/Uk31jDOKEW
Sıram geldi Covid-19 aşımı oldum.