CHP'li Özgür Özel koronavirüs aşısı oldu

Türkiye'nin temin ettiği Çin menşeili Sinovac aşılarının uygulanmasında bir hafta geride kaldı. Dün itibarıyla sağlık çalışanları ve 90 yaş üzeri dahil 1 milyondan fazla kişi aşılanırken, sırası gelen diğer vatandaşlar da aşılarını yaptırıyor.

30 milyon aşının daha getirileceği Türkiye'de, aşıların yetersiz olduğu iddiaları tartışma yarattı.

Engin Özkoç: "Yeterli aşı nerede?"

CHP milletvekili Engin Özkoç'un sosyal medya hesabından 'Yeterli aşı nerede' paylaşımı sonrası partili meslektaşı Özgür Özel'in, kendisine aşı yapılırken çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşması dikkat çekti.

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"Tereddütsüz aşı yaptırın"

Özel, aşı yaptırırken çekilen fotoğrafına şu notu düştü: "Sıram geldi Covid-19 aşımı oldum. Sırası gelen herkesin tereddütsüz aşı olmasını bir kez daha öneriyorum. En büyük kaygım yeterli dozda aşının hala daha tedarik edilememiş olması. Bu k3abusun bitmesi ancak yaygın aşılama ile mümkün."

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Sıram geldi Covid-19 aşımı oldum.



Sırası gelen herkesin tereddütsüz aşı olmasını bir kez daha öneriyorum.



En büyük kaygım yeterli dozda aşının hala daha tedarik edilememiş olması.



Bu kabusun bitmesi ancak yaygın aşılama ile mümkün. pic.twitter.com/Uk31jDOKEW — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 20, 2021

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OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıyla ilgili olumsuz kampanyalara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir' dedi. BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS Türkiye'de aşı olanların sayısı 1 milyonu geçti