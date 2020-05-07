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Koronavirüs Çin akıllanmıyor Kurbağa ve kaplumbağa yemeye devam ediyorlar
DÜNYA

Çin akıllanmıyor: Kurbağa ve kaplumbağa yemeye devam ediyorlar

Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgının başladığı Çin’in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs’ta yasaklandı. Ülkenin bazı kentlerinde kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin'de kaplumbağa ve kurbağa eti satışları devam ediyor.
Çin'de kaplumbağa ve kurbağa eti satışları devam ediyor.

Vuhan şehrinde vahşi hayvan satan bir markette başladığı belirtilen koronavirüs nedeniyle hükümetin açıkladığı yasaklara rağmen ülkenin Guangzhou şehrinde yer alan Xihua Farmer’s Market adlı ıslak pazarda kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediliyor.

  • Pazarda canlı karideslerin de açık bir şekilde satıldığı görüntülenirken, satıcıların müşteri taleplerine göre canlı akrep satmaya da istekli oldukları ifade edildi. Çin hükümeti; kaplumbağa, kurbağa, yılan ve akrep gibi çoğu hayvanın satışını Şubat’ın sonlarından itibaren yasaklamıştı ancak hükümetin satılabilecek “vahşi hayvanlar” listesini revize ettiği belirtildi.

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