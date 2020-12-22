Koronavirüs Çin aşısı virüse karşı etkili Brezilya CoronaVacın klinik testlerini tamamlayan ilk ülke oldu
DÜNYA

Çin aşısı virüse karşı etkili: Brezilya CoronaVac'ın klinik testlerini tamamlayan ilk ülke oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir çok ülke aşı çalışmalarına başladı. Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısı CoronaVac'ın son faz denemelerinde virüse karşı etkili olduğu duyuruldu. Brezilya, CoronaVac'ın klinik testlerini tamamlayan ilk ülke oldu.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" isimli yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı adayının insanlar üzerinde yapılan 3. faz son deneylerinin tamamlandığı açıklandı.

  • Wall Street Journal Gazetesi'nin yer alan haberinde,Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan, Sinovac'ın Covid-19 aşı adayının deneylerinde ve Brezilya'daki üretiminde işbirliği yaptığı Butantan Enstitüsü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1. ve 2. faz deneylerinin mükemmel sonuçlarının ardından, CoronaVac'ın 3. faz deneyleri tamamlandı" ifadesini kullandı.

Enstitü, aşının onaylanması için sonuçların Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu'na (ANVISA) gönderileceğini belirtti. Böylece Brezilya, CoronaVac'ın klinik testlerini tamamlayan ilk ülke oldu.

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Deney sonuçları henüz açıklanmadı

Aşı adayının, Covid-19'a karşı insanlara bağışıklık kazandırmasında etkili olup olmadığının ölçüldüğü deneylerin sonuçları henüz açıklanmadı.

  • Öte yandan, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, deneye katılan gönüllülerle yaptığı görüşmeye dayandırdığı haberine göre, CoronaVac'ın 3. faz deneyleri, aşı adayının Covid-19'a karşı etkili olduğunu ortaya koydu.

Haberde, CoronaVac'ın son deney sonuçlarının, uluslararası çevrelerden bilim adamlarının, bir aşı adayının bağışıklık kazandırabilmesi için alt sınır olarak değerlendirdiği yüzde 50 eşiğini geçtiği belirtildi.

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Ne olmuştu?

CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü'nün iş birliğinde temmuz sonlarında başlamıştı.

  • Ülkede 13 bin gönüllü üzerinde denenen aşı adayının deneyleri, beklenmedik bir yan etki nedeniyle 10 Kasım'da durdurulmuş ve 12 Kasım'da yeniden başlatılmıştı.

Sao Paulo eyaleti, başarılı olması durumunda 46 milyon dozluk aşı almanın yanı sıra Çinli ilaç şirketiyle aşının üretimi için gerekli teknolojinin Butantan Enstitüsüne aktarılması üzerine anlaşmıştı.

CoronaVac'ın klinik deneyleri Brezilya'nın yanı sıra Türkiye ve Endonezya'da da yapılıyor.

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