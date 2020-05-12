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Koronavirüs Çin duyurdu 285 koronavirüs hastası virüse karşı antikor geliştirdi
DÜNYA

Çin duyurdu: 285 koronavirüs hastası virüse karşı antikor geliştirdi

Koronavirüs salgının başladığı Çin’in Chongqinq Tıp Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, 285 koronavirüs hastasının yüzde 95’inin virüsle savaşan her iki tipte bağışıklık hücreleri geliştirdiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Koronavirüs salgının başladığı Çin’in Chongqinq Tıp Üniversitesi’nde (Chongqing Medical University)salgına ilişkin bir araştırma gerçekleştirildi. Chongqing Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılar, 285 Covid-19 hastasının kanını bağışıklık hücreleri belirtileri için takibe aldı.

  • Antikorlar, belli bir patojene yanıt olarak vücudun benzersiz bir şekilde geliştirdiği bağışıklık hücreleridir. Daha önce Covid-19’a neden olan gibi virüs ya da bakteriyle karşılaşılmaması durumunda, vücutta ona karşı antikor bulunmuyor. Çoğu enfeksiyona karşı yanıt olarak vücut, tekrar karşılaşılması halinde bir enfeksiyonu tanıyıp hedef alacak bu özel 'silahları' üretmeye başlar.


ENFEKSİYONLARA KARŞI 2 TİP ANTİKOR ÜRETİLDİ

İngiliz medyasının haberine göre, enfeksiyonlara karşı 2 tip antikor üretildiği ve bunların, immünoglobulin M (IgM) ve immünoglobulin G (IgG) olduğu ifade edilirken; IgM’nin enfeksiyondan sonra erken safhada üretildiği belirtildi. IgM antikorlarının yavaş yavaş yok olmadan önce kısa bir koruma sağladığı ve hastaların sadece yüzde 40'ının, enfeksiyondan sonraki ilk hafta içinde IgM antikorları geliştirdiği ifade edildi.


VİRÜSE KARŞI ANTİKOR GELİŞTİRİLİYOR

Öte yandan hastaların 2 hafta boyunca gözlem altındayken, yüzde 95'inin saptanabilir seviyelerde antikor geliştirdiği de ifade edildi. Daha da önemlisi hepsinin, uzun süreli koruma potansiyeline sahip tip olan ve geliştirmesi daha uzun süren IgG antikorlarını geliştirdiği belirtildi. Bunu izleyen bir çalışmada ise araştırmacıların diğer 69 hastadan kan aldığı ve 20 gün içerisinde, anne-kız olan 2 hasta hariç hepsinin antikor ürettiği ifade edildi.

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