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Çin koronavirüs aşısını Pakistan'da deneyecek

Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu, Çin ilaç şirketi "CanSino" tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs aşı adayının 3. aşama klinik denemelerinin insanlar üzerinde test edilmesine onay verdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu, Çin'e ait CanSino ilaç firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısına ilişkin açıklamada bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisine bağlı Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü iş birliğinde geliştirdiği aşı adayı "Ad5-nCOV"un 3. aşama klinik denemelerinin Ulusal Sağlık Enstitüsü gözetiminde yapılacağı belirtildi.

  • Soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüsle insan vücuduna koronavirüsün genetik bileşenlerini aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefleyen Ad5-nCOV'un güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği 1. ve 2. aşama klinik denemeleri Çin'de yapılmıştı.
  • CanSino, daha önce 5 bin kişinin katılacağı 3. aşama klinik denemeler yürütmek üzere Suudi Arabistan ile anlaşmaya varmıştı.
  • Bir başka Çinli şirket, Sinopharm, Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Vuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemenin çalışmalarına geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de başlamıştı.

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Çin'deki aşı çalışmaları

Koronvirüsün ortaya çıktığı Çin'de de 8 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 4'ü birinci, 4'ü ikinci aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

  • CanSino, Sinopharm ve Sinovac gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.
  • CanSino'nun aşı adayı dışında, SinoVac'ın geliştirdiği "CoronaVac" ve Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Askeri Tıp Akademisi ile geliştirdiği aşı adayı en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

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Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

Reuters

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor

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29 aşı adayı, klinik deneme aşamasında

  • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 13 Ağustos itibarıyla dünya genelinde koronavirüse karşı 29 aşı adayı klinik deneme, 138 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.
  • Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyon 310 bini aşarken, 784 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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