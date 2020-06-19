Çin koronavirüs aşısının tanıtımı için tarih verdi

Ryan, pek çok ülkede ortaya çıkan Kovid-19 yeni vaka kümelerinin kendileri için endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, Fakat görmek istediğimiz şey buna karşı acil müdahalede bulunulması ve geniş kapsamlı önlemler alınmasıdır. ifadesini kullandı.