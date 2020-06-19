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Koronavirüs Çin koronavirüs aşısının tanıtımı için tarih verdi
DÜNYA

Çin koronavirüs aşısının tanıtımı için tarih verdi

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışmaları tüm dünyada devam ediyor.

  • Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

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Ai Fen'in susturulması ve zamanında alınmayan önlemler tüm dünyayı ateşe attı. Çin'n sansürü nedeniyle virüs 180 den fazla ülkeye yayıldı. 35 bin kişi hayatını kaybetti. 1 milyona yakın kişi enfekte oldu.


“SALGIN PEKİN’DE KONTROL ALTINA ALINDI”

Çin'de yerel bir kanala konuşan Zunyou, salgına ilişkin ikinci dalganın başladığı Pekin’in kontrol altına alındığını ifade etti.

  • Zunyou, yıl sonunda tatınıtılan aşının testleri geçtiğini de sözlerine ekledi.

Çin'de 50 gün sonra 100'den fazla vaka çıktı: DSÖ alarma geçti
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Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.
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Çin'de son günlerde Kovid-19 vakalarında ani artış görülen Pekin'deki duruma değinen Ghebreyesus, Geçen hafta Çin, 50 gün tek vakanın görülmediği Pekin şehrinde yeni bir vaka dizisi rapor etti. An itibarıyla 100'den fazla yeni vaka teyit edildi. diye konuştu.
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Ghebreyesus, salgının kaynağı ve kapsamının araştırıldığını kaydetti.
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Afrika, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'da Kovid-19 vakalarının arttığına dikkati çeken Ghebreyesus, salgını kontrol altına almış ülkelerin dahi ikinci bir dalga için uyanık olması gerektiğinin altını çizdi.
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DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan ise konuya ilişkin bir soru üzerine, DSÖ'nün salgını yakından takip ettiğini söyledi.
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Ryan, pek çok ülkede ortaya çıkan Kovid-19 yeni vaka kümelerinin kendileri için endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, Fakat görmek istediğimiz şey buna karşı acil müdahalede bulunulması ve geniş kapsamlı önlemler alınmasıdır. ifadesini kullandı.
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Pekin'de ortaya çıkan yeni vakaların genetik diziliminin Çin hükümeti tarafından yayımlanması çağrısında bulunan Ryan, böylelikle bu vakaların Avrupa'dan Pekin'e sıçramış olabileceğine dair iddiaların doğruluğunun ortaya çıkacağına işaret etti.
Çin'de 50 gün sonra 100'den fazla vaka çıktı: DSÖ alarma geçti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in başkenti Pekin'de 50 gün sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildiğini belirterek, "Salgının kaynağı ve kapsamı araştırılıyor." dedi.

32 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Son 24 saatte 32 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 83 bin 325’e yükseldi.

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