Çin koronavirüste başa döndü: Vuhan'da 11 yeni vakaya rastlandı

Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde uzun zaman sonra kötü haber geldi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, kentte 11 yeni asemptomatik koronavirüs (Covid-19) vakası bildirdi. Komisyon, 11 kişinin kentin farklı noktalarında olduğunu açıklayarak, söz konusu kişilerin karantina altına aldıklarını belirtti.Vuhan 3 bin 869 ile ile ülke genelinde en fazla can kaybı yaşayan şehir olarak bilinirken, açıklanan resmi verilere göre şehir genelinde 50 binden fazla vaka bulunuyor.
11 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILACAK
- Çin'de corona virüs salgının ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.