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Koronavirüs Çin koronavirüste başa döndü Vuhanda 11 yeni vakaya rastlandı
DÜNYA

Çin koronavirüste başa döndü: Vuhan'da 11 yeni vakaya rastlandı

Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Vuhan'da uzun zaman sonra 11 yeni asemptomatik koronavirüs vakası bildirildi. 11 kişinin kentin farklı noktalarında olduğu ve söz konusu kişilerin karantina altına aldıkları belirttildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde uzun zaman sonra kötü haber geldi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, kentte 11 yeni asemptomatik koronavirüs (Covid-19) vakası bildirdi. Komisyon, 11 kişinin kentin farklı noktalarında olduğunu açıklayarak, söz konusu kişilerin karantina altına aldıklarını belirtti.

Vuhan 3 bin 869 ile ile ülke genelinde en fazla can kaybı yaşayan şehir olarak bilinirken, açıklanan resmi verilere göre şehir genelinde 50 binden fazla vaka bulunuyor.

11 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILACAK

  • Çin'de corona virüs salgının ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.

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