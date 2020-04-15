'Çin tüm dünyaya yalan söyledi sorumluluğu almalı'

Çin yeni koronavirüs salgını hakkında dünyanın geri kalanından önemli bilgileri gizlediğini ve şimdi bunun sorumluluğunu alması gerektiğini söyledi.

Sawers BBC'ye, yaptığı açıklamada "ABD'de virüsün Çin'den yayılmasına karşı büyük bir öfke var. Başlangıcında virüsle başa çıkamayan Çin dünyaya karşı büyük bir sorumluluktan kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Sawers "İstihbarat devletler tarafından gizlenmiş olan bilgileri elde etmeyi amaçlar... Aralık ve Ocak ayında Çinlilerin gelişmeleri Batı'dan gizlediği kısa bir dönem vardı" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 100 bini geçti Enfekte kişi sayısı ise 2 milyonu buldu.