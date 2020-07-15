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Koronavirüs Çin üzerinde çalıştıkları grip aşısını bugün piyasaya sunuyor
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
DÜNYA

Çin üzerinde çalıştıkları grip aşısını bugün piyasaya sunuyor

Çin Ulusal Eczacılık Grubu (CNPG), üzerinde çalıştıkları grip aşısının son testlerinin başarılı geçtiğini ve piyasaya çıkmaya hazır olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Çin yeni bir grip aşısını piyasaya sürme kararı aldı.
Çin yeni bir grip aşısını piyasaya sürme kararı aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin, salgının kış aylarında etkisini kırmak için yeni bir grip aşısını piyasaya sürme kararı alındığını duyurdu.

Çin’den koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı yüzde 99 etkili olacak
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Çin’den koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı yüzde 99 etkili olacak
  • Çin Ulusal Eczacılık Grubu (CNPG) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşan sonbahar aylarıyla grip hastalığının koronavirüsle etkileşimi konusunda endişe yaşadıklarını ve grip aşısı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

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Yetkililer, yaklaşan sonbaharda kullanılmak üzere yeni bir "grip" aşısının bugünden itibaren piayasaya sürüleceğini açıkladı.

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Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
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Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
Dünya koronavirüs salgınına karşı umudu aşıya bağlamışken, Oxford Üniversitesi'nden önemli bir açıklama geldi. Vaksinoloji Profesörü Sarah Gilbert, 'Aşının geliştirilmesi halinde aşının bireyleri sonsuza dek koruyamayacağı konusunda uyardı. Gilbert, insanların salgına tekrar tekrar yakalanabileceğini ve bu yüzden aşıların yıllık olması gerekebileceğini söyledi.


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