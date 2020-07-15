Çin üzerinde çalıştıkları grip aşısını bugün piyasaya sunuyor

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Görevden alınan HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı

Ağrı'da Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Belediyenin HDP'li eski yöneticilerinden Mustafa Alpaslan, Mesut Arslan ve Zeynel Abidin Bozkurt da yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.