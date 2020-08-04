Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar tespit edildi

Çin'de, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 30 kişi iyileşti, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı ise 800.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 6’sı yurt dışı kaynaklı 36 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı yeni vakalardan 28'ine Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 2'sine Liaoning eyaletinde rastlandı.

Toplam vaka sayısı ise 84 bin 464'e çıktı. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'de, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 30 kişi iyileşti, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı ise 800.

Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlar sınırlandırılmıştı.

FOTOĞRAF 8 İngiltere, Rus hükümeti tarafından desteklendiğini düşündükleri bilgisayar korsanlarının İngiltere’de yapılan korona virüs aşı çalışmalarına ait bilgi ve belgeleri ele geçirmeye çalıştıklarını iddia etti. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Rus hackerlar İngiltere, ABD ve Kanada’daki korona virüs aşısı geliştirmeye çalışan kuruluşları hedef alarak, hassas verileri ele geçirmeye çalışıyor. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından yapılan açıklamada söz konusu siber saldırıların doğrudan Rus istihbaratı ile ilişkili olduğu öne sürülürken, hacker grubunun isminin The Duke ve Cozy Bear olarak da bilinen “APT29” olduğunu açıkladı. NCSC Direktörü Paul Chichester, yaptığı açıklamada “Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hayati önem taşıyan çalışmalara karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Müttefiklerimizle birlikte çalışan NCSC, en kritik varlıklarımızı korumaya kararlıdır ve şu anda en büyük önceliğimiz sağlık sektörünü korumaktır” dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rus istihbarat servislerinin korona virüs salgını ile mücadele için yapılan çalışmaları hedeflemesi tamamen kabul edilemez. Diğerleri bencil menfaatlerini ve umursamaz davranışlarını sürdürürken İngiltere ve müttefikleri bir aşı bulma ve küresel sağlığı koruma çalışmalarına devam ediyor ifadelerini kullandı. Söz konusu saldırılarda İngiltere başta olmak üzere ABD ve Kanada’daki korona virüs aşı çalışmalarının hedef alındığını dile getiren Bakan Raab, Rus bilgisayar korsanlarının 2019 Genel Seçimlerini de hedef aldığını hatırlattı. Raab, “İngiltere hükümeti, Rus hackerların 2019 Genel Seçimlerine dair yasa dışı olarak edinilen hükümet belgelerine müdahale etmeye çalıştıklarını neredeyse kesin olarak değerlendirmekte dedi. Öte yandan İngiltere’nin iddialarını ardından Kremlin’den konuya ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Rusya’nın iddiaları reddettiğini aktardı. Dünyada koronavirüs aşı savaşları mı başladı? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte ülkelerin yaptığı aşı çalışmaları kritik bir öneme sahip oldu. Aşının ne zaman bulunacağı belirsizliğini korurken İngiltere'den dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İngiltere, Rusya'nın koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığını iddia etti. BiP'te paylaş

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Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21'i yurt dışı irtibatlı 34 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 423'e yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 bin 352 kişi iyileşti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmayan ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 301.

KORONAVİRÜS ABD'de koronavirüs kâbusu bitmiyor: Ölü sayısı 159 bine dayandı