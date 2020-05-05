Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Çinde bir, Güney Korede üç yeni koronavirüs vakası görüldü
DÜNYA

Çin’de bir, Güney Kore'de üç yeni koronavirüs vakası görüldü

Çin'de son 24 saatte yurt dışı kaynaklı bir yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, virüse bağlı yeni can kaybı bildirilmedi. Güney Kore'de ise, hepsi yurt dışı kaynaklı olmak üzere üç yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve bunun, 18 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük vaka artışı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı bir yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı yeni can kaybı bildirilmedi.

Açıklamada, ülkede yeni şüpheli vaka görülmediği, tedavi gören 29'u ağır 395 aktif enfekte Kovid-19 vakası bulunduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin ana karasında toplam Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 881'e yükselirken, ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 853 kişi iyileşti.

Güney Kore'de 18 Şubat'tan bu yana en düşük günlük vaka artışı kaydedildi

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede hepsi yurt dışı kaynaklı olmak üzere üç yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve bunun, 18 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük vaka artışı olduğu belirtildi.

Yeni vakalarla ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 10 bin 804'e çıktığı ifade edilen açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 254'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Güney Kore'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 9 bin 283 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Ülkede aylardır süren sosyal mesafe uygulamasının gevşetilmesi kararı alan yetkililer, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen okulların 13 Mayıs'ta kademeli olarak açılacağını duyurdu.

Eğitim Bakanı Yoo Eun-hae, okulların açılmasının, "salgının sonu" anlamına gelmediğini belirterek öğretmenleri, ebeveynleri ve öğrencileri ihtiyati tedbirler almaya çağırdı.

Abone Ol Google News
Skandal paylaşıma sert tepki

Skandal paylaşıma sert tepki

​Darbe ve idam tehdidi içerikli yazıya tepkiler büyüyor.
ABDdeki aşı bizde çalışmayabilir

ABD'deki aşı bizde çalışmayabilir

​Virüsün mutasyona uğraması ilaç ve aşı çalışmalarını geciktirdi.
Yeni kitler yolda

Yeni kitler yolda

​Koronavirüs toplumsal bazda ölçülebilecek.
Alkışlanacak hareket

Alkışlanacak hareket

​30 bin TL'lik ek ödemeyi personel ile paylaştılar.
Ölü sayısı gizleniyor

Ölü sayısı gizleniyor

​Avrupa Hastalık Kontrol Merkezinden dikkat çeken açıklama.
Korona<br> iflasa sürükledi

Korona
iflasa sürükledi

​ABD'nin perakende devi konkordatoya başvurdu.

Sektörün<br> gözü iki ülkede

Sektörün
gözü iki ülkede

​Milyonlarca zarara uğrayan sektörde yeni umut.
Normalleşme<br>süreci başladı

Normalleşme
süreci başladı

​Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdi.
İşte FETÖ'nün<br>gen haritası

İşte FETÖ'nün
gen haritası

​Gerçek Hayat'tan arşivlik özel sayı.
Normal hayata<br>ilk adım

Normal hayata
ilk adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen kararları açıkladı.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Dünya<br>OHAL'den çıkıyor

Dünya
OHAL'den çıkıyor

​Kısıtlamalar kademeli olarak gevşetiliyor.
Tek taraflı feshederiz

Tek taraflı feshederiz

​Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı.
Sisi’nin askerleri Libya’da!

Sisi’nin askerleri Libya’da!

​Mısırlı subaylar, Hafter kontrolündeki Tobruk'ta görüntülendi.
Hata yaparsak<br>en başa döneriz

Hata yaparsak
en başa döneriz

​Prof. Dr. Mehmet Ceyhan son durumu değerlendirdi.
Türkiye cazibe<br>merkezi olacak

Türkiye cazibe
merkezi olacak

​MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'dan umutlandıran açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.