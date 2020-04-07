Çin'de bir ilk: Ocak ayından bu yana ilk kez koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ocak ayından bu yana bugün ilk kez koronavirüs nedeniyle ülke genelinde bir can kaybının yaşanmadığı duyuruldu.

Haber Merkezi 07 Nisan 2020, 05:40 Son Güncelleme: 07 Nisan 2020, 05:49 AA