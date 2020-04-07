Koronavirüs Çinde bir ilk Ocak ayından bu yana ilk kez koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı
DÜNYA

Çin'de bir ilk: Ocak ayından bu yana ilk kez koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ocak ayından bu yana bugün ilk kez koronavirüs nedeniyle ülke genelinde bir can kaybının yaşanmadığı duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin'de bugün ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı.

Ocaktan beri ilk

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.

Tedaviler devam ediyor

  • Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.
  • Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.

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