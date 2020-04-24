Çin'de hayat normale dönüyor: Vuhan'da ağır hasta kalmadı

Dünya genelinde 3 milyona yakın insanı etkileyen ve 200 bine yakın insanın da ölümüne neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde hayat normale dönüyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, bugün yaptığı basın toplantısında “Az önce gelen bilgiye göre Vuhan'da, koronavirüs hastalığı ağır seyreden son hasta da iyileştirildi ve şu an itibariyle kentte böyle hastaların sayısı sıfıra eşit” ifadesini kullandı.

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Dailymail'in haberine göre; halihazırda bölge hastanelerinde 47 koronavirüs hastası kaldı. Bununla birlikte bölgede son 20 günde yeni vaka tespit edilmedi. Vuhan’da, koronavirüs salgının ortaya çıktığı günden bu yana 50 binden fazla vaka tespit edilmişti.