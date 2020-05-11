Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Çinde koronavirüs vakaları yeniden artarken Disneyland kapılarını açıyor
DÜNYA

Çin'de koronavirüs vakaları yeniden artarken Disneyland kapılarını açıyor

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte 17 yeni vaka görülürken, vaka sayısındaki artış son iki günde iki basamaklı rakamlara çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, yeni vakaları 7'sinin İç Moğolistan bölgesinde yurt dışından gelen kişilerde görüldüğü, 10 yurt içi vakanın ise 5'inin salgının ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, 3'ünün ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin ve 1'inin de aynı bölgedeki Liaoning eyaletinde tespit edildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Parka kısıtlı sayıda ziyaretçinin girişine izin verilirken, ziyaretçiler kapıda sağlık kontrolünden geçirildi.
Parka kısıtlı sayıda ziyaretçinin girişine izin verilirken, ziyaretçiler kapıda sağlık kontrolünden geçirildi.

Vuhan'da karantinanın kaldırıldığı 7 Nisan'dan bu yana ilk kez topluluk içi enfeksiyona rastlandı. Tüm vakaların aynı apartman kompleksinde ortaya çıktığı ifade edildi.

  • Ülkede dün 14 yeni vaka kayda geçmiş, bu vaka sayısında 10 gün aradan sonra görülen ilk iki basamaklı artış olmuştu.

Komisyon ayrıca son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölen olmadığını kaydetti. Ülkede 17 Nisan'dan bu yana yeni ölüm bildirilmiyor. 17 Nisan'da salgının ilk günlerindeki karışıklık nedeniyle kayda geçirilmeyen 1290 ilave ölüm olduğu açıklanmıştı.

Pekin'de orta son sınıflar ders başı yaptı

Öte yandan vaka sayısındaki nispi artışa rağmen ülkedeki normale dönüş çabaları da sürdü. Başkent Pekin'de yıl sonunda lise giriş sınavına girecek 82 bin orta okul son sınıf öğrencisi yeniden ders başı yaptı.

27 Nisan'da lise ve meslek okulu son sınıf öğrencileri Pekin ve Şangay'da ders başı yapmıştı.

Şanghay'daki Disneyland kapılarını açtı

Bu arada ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki Disneyland tema parkı da sosyal mesafe tedbirleri altında kapılarını ziyaretçilere açtı. Parka kısıtlı sayıda ziyaretçinin girişine izin verilirken, ziyaretçiler kapıda sağlık kontrolünden geçirildi.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 82 bin 918 vaka görüldü, 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti. 78 bin 144 kişi iyileşirken, 141 kişinin tedavisi sürüyor.

Beyaz Saray: Pence karantinada değil, pazartesi görevinin başında olacak
DÜNYA
Beyaz Saray: Pence karantinada değil, pazartesi görevinin başında olacak

Rusya'da yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Rusya'da yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Kararlar Erdoğanın masasında

Kararlar Erdoğan'ın masasında

İşte yeni 'kontrollü sosyal hayat'ımızın ipuçları...
Tazminat kaçınılmaz!

Tazminat kaçınılmaz!

​İşçi koronavirüse yakalanırsa 'iş kazası' sayılacak mı?
Türk doktordan dünyada bir ilk

Türk doktordan dünyada bir ilk

​Gen susturma ile koronavirüse çare bulacak.
Yaşadıkları korkunç

Yaşadıkları korkunç

Dolgu yaptırdığı dudağı düştü, bir yıl sonra yemek yemeye başladı.
Korkutan gelişme

Korkutan gelişme

​Vaka sayıları azalınca sokağa akın ettiler: İkinci dalga uyarısı.
Akılalmaz görüntü

Akılalmaz görüntü

​Bursa'da kısıtlama bitti, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

502 bin kişi azaldı

502 bin kişi azaldı

TÜİK ​nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

Karantina<br> sonrası yoğunluk

Karantina
sonrası yoğunluk

​Sokağa çıkma yasağı sonrası yollara döküldüler.

45 gün sonra<br>kapılarını açıyorlar

45 gün sonra
kapılarını açıyorlar

​Berber, kuaför ve AVM'ler faaliyete başlıyor.
4 derece<br>birden artacak

4 derece
birden artacak

​Meteoroloji'den sıcaklıklar için güzel haber.
Vakalar artışa geçti

Vakalar artışa geçti

​Başkan toplu iftarı yasakladı ancak binlerce kişi yine köylerine gitti.
Yerli ilaçta<br>kritik adım

Yerli ilaçta
kritik adım

​Ruhsatlandırmayla ilgili hazırlık süreci başladı.
PKK'ya yeni paravan

PKK'ya yeni paravan

​ABD ile Fransa, Suriye'deki muhalif kürtleri kullanmak istiyor.
Dünyanın sağlık üssü olacağız

Dünyanın sağlık üssü olacağız

​Yeni hastaneler sağlık turizmini canlandırmak için de kullanılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.