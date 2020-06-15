Çin’de koronavirüste ikinci dalga: Pekin’deki 10 mahalle karantinaya alındı

Hayat

Meselesi olmayan şair hayatta kalamaz

Şiir ve idelojojinin kesişip ayrıldığı kırmızı çizgiye dikkat çeken Güven Adıgüzel şöyle diyor: "şiir reklam ajansı, siyasi parti, miting meydanı, PR çalışması değil, insanın varoluşu, ruhun yücelişi, kalbin direnişi ve dünyaya cephe hattından yapılan kutlu bir saldırıdır nihayetinde. Şair de kendi marşını kendi meşrebince söyler. Meselesi olmayan bir şiir-şair hayatta kalamaz, burası kesin."