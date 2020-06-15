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Çin’de koronavirüste ikinci dalga: Pekin’deki 10 mahalle karantinaya alındı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de ikinci dalga yaşanıyor. Hükümet, başkent Pekin’de 10 mahalleyi karantina altına aldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Vakalarının 36’sının ise başkent Pekin’den olduğu duyuruldu.
Vakalarının 36’sının ise başkent Pekin’den olduğu duyuruldu.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyaya yayılarak bugüne kadar 435 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 8 milyon insanın hastalanmasına neden oldu.

  • Çin medyası son dakika olarak duyurduğu haberinde, ülkede ikinci dalganın yaşandığını duyurdu. Yetkililer, başkent Pekin’de 10 mahalleyi, virüsün yayılmasını engellemek üzere karantina altına aldığı bildirildi.

ÇİN’DE 49 YENİ VAKANIN 36’SI PEKİN’DE

Çin’de son 24 saatte 49 vaka tespit edildi. Çin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 49 vakanın 39’unun Çin’den, 10’unun ise dışarıdan geldiği belirtildi.

  • Vakalarının 36’sının ise başkent Pekin’den olduğu duyuruldu. Ülkede son verilere göre 83 bin 181 vakanın 78 bin 370’i iyileşti ve toplamca 4 bin 634 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

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