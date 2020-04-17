Koronavirüs Çinde koronavirüsten evde ölenler ortaya çıkmaya başladı Bir günde bin 290 kişi tespit edildi
DÜNYA

Çin'de koronavirüsten evde ölenler ortaya çıkmaya başladı: Bir günde bin 290 kişi tespit edildi

Çin’in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kentte uygulanan karantinada evde ölen ve yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölenler yeni yeni tespit edilmeye başlandı. Vuhan'da bir günde tespit edilen ölü sayısı 1290 olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısının 3 bin 869’a yükseldiği bildirildi.

YETERSİZ SAĞLIK SİSTEMİ NEDENİYLE EVLERDE ÖLENLER TESPİT EDİLMEYE BAŞLANDI

Xinhua ajansının haberine göre, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresince, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize edildiği açıklandı.

  • Vuhan’daki vaka sayısının da 325 artışla 50 bin 333’e ulaştığı belirtilen açıklamada, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, salgında kaybedilen her hayatın bir ailenin acısı olduğu vurgulanarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendiği aktarıldı.

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