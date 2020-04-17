Çin'de koronavirüsten evde ölenler ortaya çıkmaya başladı: Bir günde bin 290 kişi tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısının 3 bin 869’a yükseldiği bildirildi.

YETERSİZ SAĞLIK SİSTEMİ NEDENİYLE EVLERDE ÖLENLER TESPİT EDİLMEYE BAŞLANDI

Xinhua ajansının haberine göre, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresince, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize edildiği açıklandı.

Vuhan’daki vaka sayısının da 325 artışla 50 bin 333’e ulaştığı belirtilen açıklamada, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, salgında kaybedilen her hayatın bir ailenin acısı olduğu vurgulanarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendiği aktarıldı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyük çaplı operasyon başlattık

TEKNOLOJİ İran Fizik Derneği: Devrim Muhafızları'nın tanıttığı koronavirüs tespit cihazı bilimden uzak

KORONAVİRÜS Ukrayna’dan getirilen 1’i bebek 180 kişi Rize’de karantinaya alındı

SPOR Futbolu çok özlüyorum

EKONOMİ Büyük buhrandan kötü olabilir: Koronavirüs sonrası dünya genelinde siyasi dengeleri de sarsılması bekleniyor

KORONAVİRÜS Hazır mısın Türkiye? Mazeret yok, şakası yok, sokağa çıkma, virüsü yayma

KORONAVİRÜS Destek yağıyor: 83 yaşındaki Selahattin Amca'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 50 bin TL

HAYAT Salgın sanata dönüşecek: Derginin Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan Cins'in nasıl kurulduğunu da anlattı