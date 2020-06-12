Çin’de koronavirüsü duyurduktan sonra ölen doktor Li’nin çocuğu dünyaya geldi Çin’de yeni tip koronavirüs salgınına ilk kez dikkati çeken ve daha sonra virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Li Vınliang'ın eşi doğum yaptı.

Haber Merkezi 12 Haziran 2020, 17:07 Son Güncelleme: 12 Haziran 2020, 17:32 AA