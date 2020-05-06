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Koronavirüs Çinde koronaya karşı sürücüsüz taksi dönemi
DÜNYA

Çin'de koronaya karşı sürücüsüz taksi dönemi

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi. Ancak son günlerde, Çin'de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Yine de tedbirleri elden bırakmayan yönetim, sürücüsüz robot taksilerin sayısını iki kat artırarak hizmete açtı.

Haber Merkezi Diğer
Sürücüsüz taksiler, büyük rağbet görüyor.
Sürücüsüz taksiler, büyük rağbet görüyor.

Koronavirüs salgınını dünyaya yayan Çin'de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Normalleşmenin başlaması, ilk olarak 2018 yılında üretilip test edilen sürücüsüz robot taksilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bu süreçte, robot taksilerin sayısını iki katına çıkaran Çin, ülkenin birçok bölgesinde bu araçları kullanmaya başladı.

Çin'de hayat normale dönüyor: Vuhan'da ağır hasta kalmadı
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Çin'de hayat normale dönüyor: Vuhan'da ağır hasta kalmadı

Çinli akıllı taşımacılık şirketi WeRide kurucusu Han Xu, “Otonom sürüş, Çin’de yeni bir aşamaya geçti. Yatırımcılar, önümüzdeki 3 ile 5 yıl içinde otonom sürüşün büyük ölçekte uygulanacağını fark etti.” dedi.


Çinliler hayat normale dönüyor: Binlerce kişi tatil için yollara koyuldu
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Çin'de aylar süren karantina uygulamasının yumuşatılmasıyla birlikte başlayan beş günlük işçi bayramı süresince milyonlarca Çinlinin tatil için yeniden yollara koyuldu.
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Kısıtlamala, Hubey eyaleti, Pekin ve Tianjin kentlerinde esnetildi.
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Özellikle uçak biletlerine yoğun ilgi gösteren tatilcilere, geri dönüşlerinde 14 günlük karantina uygulanmayacağı belirtildi.
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Çin Ulaştırma Bakanı'na göre, bayram tatili kapsamında 117 milyon kişinin seyahat edeceği tahmin ediliyor.
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Hareketliliğin artmasıyla birlikte Asya ülkesinde yeni vakaların görülme ihtimali de gündeme geldi.
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chen Bei, bu durumun ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
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Öte yandan, Çin'de koronavirüs salgınının yavaşlamasıyla yeniden ziyarete açılan turistik yerlere ziyaretçiler akın etti. 1 Mayıs'ta ziyarete açılan başkent Pekin'deki parkları son 2 günde yaklaşık 1,7 milyon, ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki turistik yerlere ise bir milyonun üzerinde kişi ziyaret gerçekleştirdi.
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Yetkililer, sosyal mesafe kuralına uyulması çağrısında bulunurken, belirli noktalarda ateş ölçümü yapılacağını ve ziyaretçilerin biletler için internet üzerinden rezervasyon yapmaları gerektiğini duyurmuştu.
Çinliler hayat normale dönüyor: Binlerce kişi tatil için yollara koyuldu
Koronavirüsün dünyaya yayılmasına neden olan Çin'de aylardır uygulanan karantina tedbirleri gevşetildi. Kısıtlamaların kaldırılması beş günlük işçi bayramına denk gelirken, Çinliler tatil için yollara koyuldu. Binerce araç yollara çıktı, trafik durma noktasına geldi.

  • Koronavirüs salgını sırasında birçok hastane ve şirket, hastaların ve sağlık çalışanlarının maske ve yemek gibi ihtiyaçları karşılamak için kendi kendine giden otonom araçlar kullanmıştı.

2020’nin son aylarında robot taksilerin, akıllı telefon uygulamalarıyla daha çok kullanılacağı belirtildi.

Taksi şoförleri duruma tepkili

Chinadaily'in haberine göre; Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, mart ayında otonom sürüş endüstrisi için sınıflandırma standartları çalışmasını başlattığını açıkladı. WeRide firması ise bu yılın sonunda Guangzhou bölgesinde operasyonlarını genişleteceğini ve yıl sonuna kadar yüzlerce otonom aracı kullanıma sunacaklarını belirtti. Öte yandan, ülkedeki bir çok taksi şoförü duruma itiraz ederek, işlerinin elinden alınacağını ileri sürdü.

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