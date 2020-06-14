Çin'de son 2 ayın en yüksek Kovid-19 vaka artışı

Dünya

Sirte'de neler oluyor, Rusya Sirte’nin nesi olur?

Trablus, Terhune ve Beni Velid’i Hafter’den temizledikten sonra Sirte’ye yönelen Libya ordusu beklendiği gibi hızlı ilerleyemedi. Rusya’nın hükümete “Sirte kırmızı çizgi” mesajı göndermesi kentin önemini gösteriyor. Sirte stratejik Cufra Üssü’nün kuzeyinde yer alıyor. Rusya’nın Cufra’yı Afrika’da daimi üs olarak kullanmak istediği belirtiliyor. Libya ordusunun hava savunma sisteminden uzaklaştığı için Hafter’in SİHA’larının hedefi olması da Sirte harekatının uzamasına yol açtı.