Koronavirüs Çinde son 24 saatte 46 yeni koronavirüs vakası saptandı
DÜNYA

Çin'de son 24 saatte 46 yeni koronavirüs vakası saptandı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 34'ü yurt dışı kaynaklı toplam 46 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Haber Merkezi AA
Çin'de bugüne kadar 3 bin 342 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Çin'de bugüne kadar 3 bin 342 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 46 arttı.

  • Yurt içi kaynaklı vakaların 5'i Guangdong, 4'ü Heylongciang eyaletlerinde, 3'ü ise ülkenin başkenti Pekin'de tespit edildi.

Ülkede bugüne kadar yurt dışı kaynaklı vaka sayısı 1534'e ulaşırken, 898 hastanın tedavisi sürüyor.

Ayrıca ülke genelinde virüs taşıyan 76 kişi iyileşirken, yeni can kaybı yaşanmadı.

Diğer yandan toplam vaka sayısının 82 bin 341'e, toplam taburcu sayısının da 77 bin 892'ye ulaştığı Çin ana karasında 95'inin durumu ağır olmak üzere 1107 kişinin tedavisi sürüyor.

Çin'de bugüne kadar 3 bin 342 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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