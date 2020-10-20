Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Çinden koronavirüs aşısı açıklaması Hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı
DÜNYA

​Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması: Hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı

Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması: Hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı

Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, ülkede klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı" ifadesini kullandı.

Cıng, Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

İlk aşı yapıldı
KORONAVİRÜS
İlk aşı yapıldı

Aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" altını çizen Cıng, Kovid-19 aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti.

Bugün dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.

Çin’de burun spreyi formunda koronavirüs aşı adayına onay verildi
KORONAVİRÜS
Çin’de burun spreyi formunda koronavirüs aşı adayına onay verildi

Bakan koca aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi: Muhtemelen Aralık ayında vatandaşlarımıza uygulanabilir
OYNAT 01:08
Bakan koca aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi: Muhtemelen Aralık ayında vatandaşlarımıza uygulanabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede son durumu değerlendirdi. Koca, faz üç aşamasındakı koronavirüs aşılarının gönüllüler üzerinde uygulanmaya devam edildiğini belirterek, ''Olumlu sonuçlanan olursa vatandaşlarımıza uygulanan olabilir. Muhtemelen Aralık ayında olabilir'' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Evi renk olsun diye yaktım

"Evi renk olsun diye yaktım"

​İtfaiye yangını güçlükle söndürdü, alay edercesine ifade verdi.
Şoför faciayı önledi

Şoför faciayı önledi

​İstediği yerde inemeyen yolcu otobüsün frenine bastı.
Ruslardan Pantsir avcısı SİHAlara karşı yeni silah

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Akşener'in iddialarına yanıt.

Yunanistan S-300'lere<br>nasıl sahip oldu?

Yunanistan S-300'lere
nasıl sahip oldu?

Doğu Akdeniz'deki gerilimde yeni perde.
Kırmızı bültenle<br>aranıyordu

Kırmızı bültenle
aranıyordu

​PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi.
Yolda bulduğu 20 bin lirayı teslim etti

Yolda bulduğu 20 bin lirayı teslim etti

​"Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz".

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.