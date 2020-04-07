Koronavirüs Çine koronavirüs nedeniyle milyarlarca dolarlık davalar yolda
DÜNYA

Çin'e koronavirüs nedeniyle milyarlarca dolarlık davalar yolda

Koronavirüsü dünyanın başına bela eden Çin'e yönelik tazminat davaları gündemde gelmeye başladı. Salgını dış dünyadan gizlemeye çalışan ve milyonlarca Çinlinin dünyaya dağlmasına sebep olan Pekin hükümetine milyarlarda dolar dava açılabilecek. İngiliz dış politikası düşünce kuruluşu Henry Jackson Derneği, Çin'in korona yüzünden dünya üzerindeki ekonomik etkiden sorumlu olduğu yönünde bir rapor hazırladı. Zararların nasıl tazmin edilebileceğinin yolları anlatıldı.

Haber Merkezi Diğer
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İngiliz dış politikası düşünce kuruluşu Henry Jackson Derneği, Çin'in koronavirüsün dünya üzerindeki ekonomik etkisinden sorumluluğu olduğu yönünde rapor hazırlandı. Raporda, Çin hükûmetinin uluslararası sağlık sorumluluklarını ihlal ettiğine dair deliller de sunuldu. Dailymail'in haberine göre; Küresel olarak 1 milyon 300 binden fazla insanı enfekte eden, 70 bin kişinin de ölümüne sebep olan koronavirüsün İngiltere, ABD ve Japonya da dâhil olmak üzere G7 ulus grubuna 3.2 trilyon sterline mal olduğu belirtilen raporda bu zararların Çin'den tazmin edilmesinin yolları anlatıldı.

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Çin hükümetinin ihmalleri şöyle sıralandı:

  • - UST'lerin altı ve yedinci maddelerini ihlal ederek insandan insana bulaşma delilini ortaya çıkaracak verileri, farkında olmasından üç haftaya kadar açıklayamadı.
  • -DSÖ'ye, 2 Ocak 2020 ve 11 Ocak 2020 tarihleri arasında, IHR'lerin altıncı ve yedinci maddelerini ihlal ederek enfeksiyonların sayısı hakkında hatalı bilgi sağladı.
  • - Ölümcül zoonotik (hayvan kaynaklı) viral enfeksiyondan kaçınılabilir vektörleri yasaklamak yerine, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 12. maddesini ihlal ederek tehlikeli viral konakçı türlerin insanların tüketimi yasaklamadı.
  • -23 Ocak 2020'de insandan insana bulaşma bilgisine rağmen beş milyon insanın bölgeden ayrılmasına müsaade etti.
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