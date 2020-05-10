Çin'in, DSÖ'ye koronavirüs ile ilgili baskı yaptığı iddia edildi Çin'in, Dünya Sağlık Örgütüne, yeni tip koronavirüsün ilk ortaya çıktığı dönemde "insandan insana bulaşmadığını" söylemesi için baskı yaptığı öne sürüldü.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2020, 15:10 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2020, 15:36 AA