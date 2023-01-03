Çin'in en büyük şehri Şanghay'da nüfusun yüzde 70'inin Kovid-19 olduğu tahmin ediliyor

Şanghay Ruycin Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve kentin Kovid-19 Danışma Kurulu üyesi Çın Arcın, Komünist Partinin yayın organı "People's Daily" gazetesine yaptığı açıklamada, son bir ayda şehirde bahar aylarında Omicron vakalarının tetiklediği salgından 20-30 kat fazla enfeksiyon görüldüğünün tahmin edildiğini belirtti.

Nüfusu 25 milyonu aşan şehrinde yaklaşık 2 ay kapanmaya gidilmesine yol açan salgınında toplu testlerin uygulandığını, karantina merkezlerinde tecrit edilen pozitif vakalarının çoğunun hastalık belirtisi göstermediğini kaydeden Çın, "Şimdi salgın o kadar yaygın ki muhtemelen nüfusun yüzde 70'ine ulaştı. Bu bahardaki salgının 20-30 katı bir rakam." diye konuştu.

KORONAVİRÜS Çin'de Kovid-19 yayılırken dünya yeni varyantlar ve salgınlardan endişeli

Çın, Ruycin Hastanesi acil bakım birimindeki hasta sayısının günde 1600'de kadar çıktığını, bunların yüzde 80'inin Kovid-19 bağlantılı olduğunu, yaşlıların ve bağışıklık problemleri olan hastaların tüm vakaların yaklaşık yarısı olduğu bilgisini paylaştı.

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Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta başlayan kapanma, sıfır vaka hedefine ulaşılamadığı için belirsiz süreyle uzatılarak haziran başına kadar sürmüştü. Salgında 2 ayda yaklaşık 600 bin vaka kaydedilmiş, bunlardan 600'e yakını yaşamını yitirmişti.

Çinli araştırmacıların sonuçlarını Eğitim Bakanlığı desteğindeki bilim dergisi Frontiers of Medicine'de yayımladığı araştırmada, salgının Pekin, Şanghay, Guangcou ve Çongçing gibi büyükşehirlerde tepe noktasına ulaştığı, yeni yıldan itibaren 22 Ocak'ta başlayacak Bahar Festivali'ne kadar daha çok orta büyüklükteki şehirlere ve ardından taşradaki yerleşimlere yayılmasının beklendiğini bildirilmişti.

Araştırmada, Şanghay'da güz ve kış aylarında analiz edilen 300 numunenin DNA dizilimlerinde, Omicron'un 30 alt varyantına rastlanmıştı. Kentte BF.7 ve BA.5.2 alt varyantlarının hakim olduğu, ayrıca son iki ayda ABD ve Avrupa'da yayılan BQ.1 ve XBB alt varyantlarının da görüldüğü bildirilmişti.

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FOTOĞRAF 8 Covid-19’un dünyada görüldüğü ilk yer olan Çin’de, aradan geçen 3 yıla rağmen virüs yeniden hortladı. ‘Sıfır vaka’ politikasının uygulandığı ülkede, günlük vaka sayısı, salgının ilk tespit edildiği Aralık 2019’dan bu yana rekor kırdı. Dün son 24 saatte 35 bin 183 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı art arda üçüncü gün rekor seviyeye çıktı. Ülkede koronavirüse bağlı olarak 6 ay sonra ilk ölüm de gerçekleşti. VİRÜS HIZLA ARTIYORElbette Çin’in nüfusu düşünüldüğünde son rakamlar düşük ancak artış hızı kaydadeğer. Başkent Pekin de dahil ülkenin önde gelen şehirlerindeki yeni vakalar yetkilileri endişelendiriyor. Çin’in güneydeki ticaret merkezlerinden 19 milyon nüfuslu Guangdong ise ülkede en çok yeni vakanın tespit edildiği yer. ‘SIFIR VAKA’DA ISRARBirçok ülke koronavirüs önlemlerini gevşetmişken, Çin hâlâ virüsün seyri ve takibi konusunda ısrarcı. Bu bağlamda ‘sıfır vaka’ politikası uyguluyor. Hükümet bu uygulamanın birçok kişinin, özellikle de yaşlıların hayatını kurtardığına inanıyor. Nitekim yetkililer haksız da sayılmaz. Salgının başından beri, Çin’de COVID-19 nedeniyle 5200 kişi hayatını kaybetti. 1.4 milyar nüfuslu ülkede, bu sayı her 1 milyonda 3 kişiye karşılık geliyor. ABD’de bu oran 1 milyon kişide 3 bin iken, Birleşik Krallık’ta ise 2 bin 400. DOĞU TÜRKİSTAN’DA YANGIN ÇIKTIÜlkedeki ‘sıfır vaka’ politikası milyonlarca kişinin hayatını kurtarsa da bu göründüğü kadar sevimli bir uygulama değil. Hayatı neredeyse durma noktasına getiren kısıtlama tedbirleri nedeniyle, halk artık isyan ediyor. Tedbirlerin sıkılaştırıldığı bölgelerde, okul ve iş yerleri kapalı. Hafta başında, Zhengzhou kentindeki Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında bir aydır kapalı devre çalışan işçiler, sıkı tedbirleri protesto edip polisle çatıştı. Son olarak, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumçi’de ise karantinadaki bir apartmanda yangın çıktı ve 10 kişi öldü. Bu feci olaya sıkı tedbirlerin neden olduğu, salgın nedeniyle evlerinde kalan kişilerin sokağa park ettikleri otomobilleri nedeniyle itfaiyenin yangına zamanında müdahale edemediği belirtiliyor. Birçok yerde tedbirlere karşı isyan da var. VAKALAR NİYE ARTIYOR‘Sıfır vaka’ politikası ve halkı çileden çıkaran önlemlere karşılık, Çin’de neden hâlâ rekor vaka görüldüğü tartışma konusu. Bunun birkaç sebebi ise şu şekilde: 1-YAYGIN TEST: Ülkede yoğun ve yaygın olarak yapılmaya devam eden kitlesel testler nedeniyle, semptomlu-semptomsuz her vaka kayıt altına alınıyor. 2-YETERSİZ AŞILAMA: Çin’de özellikle risk grubundaki kişilerin aşılanma oranı oldukça düşük. Ülkede 80 yaş ve üstü kişilerin yalnızca yarısı aşı oldu. Aşılananların ise sadece yüzde 20’si hatırlatma dozu aldı. 60-69 yaş grubunun ise yüzde 60’dan azı tam aşılı. 3-AŞILAR ETKİSİZ: Çin’de yaygın kullanılan Sinovac ve Sinopharm aşılarının, dünyada baskın tür olan Omikron varyantına karşı etkinliklerinin düşük olduğu biliniyor. ABD ve diğer Batılı devletler, etkinliği yüksek mRNA bazlı aşıları Çin’e sunmuş olsalar da, bu aşılar Çin’de yaygın olarak kullanılmıyor. 4- ‘BAŞARISIZLIĞI ÖRTÜYOR’: Bir iddiaya göre Çin, dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enerji krizi gibi nedenlerle aldığı siparişleri yerine getiremediği için, Koronavirüs tedbirlerini bahane gösteriyor. DSÖ: BU TEDBİRLER ARTIK İŞE YARAMAZDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bile karantina tedbirlerinin, diğer türlere çok daha bulaşıcı olan ‘Omikron’ varyantı karşısında etkisiz olduğunu duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom “Virüs mutasyona uğruyor. Bizim de buna karşılık tedbirleri değiştirmemiz çok önemli” açıklamasında bulundu. Koronavirüs kabusu Çin'de yeniden hortladı Koronavirüs salgınının ilk çıktığı yer olan Çin yine sıkı tedbirler, artan vakalar ve halk isyanlarıyla gündemde. Peki Çin yeni bir durumla mı karşı karşıya?

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1 Eylül-26 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan araştırmada, Şanghay'da 5 bin 706 kişinin Kovid-19 bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelerde tedavi edildiği, bunların yaklaşık yüzde 97'sinin orta ve hafif hastalık belirtisi gösterdiği, yüzde 3'ünün ise ağır ve kritik durumda olduğu kaydedilmişti.

Cıciang eyaletinde günlük vaka sayısı 1 milyona ulaştı

Öte yandan Şanghay'ın güneyindeki Cıciang eyaletinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, günlük vaka sayısının 1 milyona ulaştığını ve artışın devam ederek bu ay sonunda tepe noktasına ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Merkez, 8 Ocak'tan itibaren sınırların açılması ve ardından 22 Ocak'ta başlayacak Bahar Bayramı'nda yurt içi seyahatlerin artmasıyla yeni varyantlara bağlı artışın görülebileceği uyarısında bulundu.

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Çin'in geleneksel yeni yıl kutlaması olan Bahar Bayramı tatilinde büyük şehirlerdeki göçmenlerin memleketlerini ziyaret etmek için taşraya yapacakları seyahatlerle virüsün daha geniş alana yayılabileceği, bölgeler arası gelişmişlik farkları nedeniyle sağlık sisteminin yetersiz olduğu bu bölgelerdeki salgınların daha fazla can kaybına yol açabileceği öngörülüyor.