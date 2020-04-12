Çin'in görünmeyen yüzü: Birbirlerine girdiler

Çin tüm dünyaya yaydığı koronavirüsü kontrol altına aldığını açıklasada Çin'in bazı bölgelerde panik devam ediyor.Koronavirüsün yalnızca 3 bin kişiyi öldürdüğü iddia edilen Çin'de vakaların çok olduğu şehirlerden az vakalı şehirlere geçişlerde sorun yaşanıyor. Yetkililer Çin'de seyahat yasaklarının kaldırıldığını ve gündelik hayatın kısmen normale döndüğünü söylese de ülkenin bazı bölgelerinde hakim olan felaket havası henüz dağılmış değil.

Vaka sayısında Vuhan'dan sonra en yüksek olduğu Hubei eyaletinden Jiangxi bölgesine geçmek isteyen vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı.

Dailymail'in haberine göre Jiangxi bölgesinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 1, vaka sayısı ise 1000. Ortaya çıkan arbede Çin'de virüsün artık bir tehdit olarak görülmediği yönündeki açıklamalara halkın güven duymadığını gösterdi.

Çin'de koronavirüs vaka sayısını 82 bin ölü sayısının ise 3 bin 339 olduğu açıklansa da gerçek ölü sayısının 40 bin civarında olduğu iddia ediliyor.