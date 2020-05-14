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Koronavirüs Cömertliğinizi takdir ediyoruz Türkiyeye övgü yağdırdı
DÜNYA

Cömertliğinizi takdir ediyoruz: Türkiye'ye övgü yağdırdı

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Ryszard Czarnecki, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelede dayanışma göstermesine övgü yağdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ryszard Czarnecki
Ryszard Czarnecki

Czarnecki, "Türkiye, Kovid-19'la küresel mücadeleye hızlı şekilde tıbbi malzeme sağlayarak katkıda bulundu ve AB ile önemli bir dayanışma örneği ortaya koydu. Biz AP olarak Türk halkının cömertliğini takdir ediyoruz. Türkiye zor dönemlerde güvenilir bir ortak ve müttefik olduğunu gösterdi" dedi. Kovid-19 salgınının AB'deki üye ülke hükümetlerinin önceliklerini değiştirmeye başladığına işaret eden Czarnecki, gösterilen dayanışmanın AB'nin gelecekte Türkiye ile kuracağı ilişkileri de olumlu yönde etkileyeceğine inandığını dile getirdi.

BİRÇOK FIRSAT DOĞACAK

  • Türkiye'de halihazırda bazı tekstil firmalarının maske üretimine geçtiğini ve savunma şirketlerinin solunum cihazları üretmeye başladığını vurgulayan Czarnecki, Türkiye'deki özel sektörün daha fazla koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme sağlayabileceğini belirtti. Czarnecki, "Kriz bittiğinde Türkiye için birçok ekonomik fırsat doğacağını düşünüyorum. Bu nedenle AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Anlaşması'nın güncellenmesi faydalı olur" şeklinde konuştu.

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