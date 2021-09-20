"Covid-19 aşısına inanmıyorum" diyen gazeteci koronavirüsten öldü

Sosyal medyada Kovid-19 aşısı karşıtı paylaşımlarda bulunan Erol Kes, "Ne Kovid-19'a inanıyorum ne test sonuçlarına" ifadelerini kullanmıştı.
Sıkça sosyal medya gruplarında koronavirüsün uydurma olduğu ve aşının gizemli bir oyun olduğunu öne süren Kes'in hayatını kaybetmesi kendi haber sitesinde şu ifadelerle duyuruldu:
- Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Erol Kes, bir süre önce koronavirüse yakalandı. 10 Eylül'de durumu ağırlaşan Kes, yoğun bakıma alındı. Bugün ise gazeteci Kes'ten acı haber geldi.