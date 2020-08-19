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Koronavirüs Kovid sürecini iyi yönettik Önümüzdeki günlerde vaka sayısının az olacağına inanıyorum
TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs vaka sayılarının azalacağına inanıyor

Kovid sürecini iyi yönettik: Önümüzdeki günlerde vaka sayısının az olacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında koronavirüs salgını ile mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Sürecin iyi yönetildiğini belirten Erdoğan’ın, “Önümüzdeki günlerde vaka sayısının daha az olacağına inanıyorum” dediği öğrenildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğanpartisinin dün başkanlık ettiği MYK ve MKYK toplantılarında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ koronavirüs ile mücadelede il bazında durumun ne olduğuna ilişkin sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede iyi bir süreç yönetildiğini önümüzdeki günlerde vaka sayılarında azalma beklediğini ifade ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da hastane konusunda yaşanan sıkıntının giderilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimat verdiğini gerekli tedbirlerin alınacağını söylediği kaydedildi.

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AYASOFYA TALİMATI

Toplantıda 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii de gündeme geldi. Ayasofya sadece İslam mabedi olarak değil, diğer inançlardan vatandaşların da ziyaret edebileceği bir yer olduğuna dikkat çeken Erdoğan, kurmaylarına “Bunu herkese iyi anlatın” talimatı verdi. Erdoğan’ın, “Büyükelçileri gezdirdik. Burası tüm insanlığın ortak mabedi. Tüm vatandaşlar Müslümanı Hristiyanı ziyaret edebiliyor. Provokatif yaklaşımlar dışında bir tepki gelmedi. Sümela Manastırı’nı da açtık. Patrik beni aradı teşekkür etti. Ayasofya’nın açılmasından bir rahatsızlık iletmedi. Biz bu toprakların değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kilise de sinagog da her değerimize gereken özeni gösteriyoruz” dediği öğrenildi.

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ENERJİMİZİ DOĞRU HARCAYALIM

Toplantıda parti üyelerine uyarıda bulunan Erdoğan’ın “Enerjimizi kendi içimizde değil muhalefet ve Türkiye’nin istikrarsızlaşması için uğraşanlara harcamalıyız. Kendi içimizdeki tartışmaları dışarıya yansıtarak enerjimizi harcamamalıyız” dediği öğrenildi.

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Erdoğan’a 53 numaralı forma

Mustafa Cengiz - Recep Tayyip Erdoğan
  • AK Parti'de dün parti kurmayları biraraya gelerek, iç ve dış gelişmeleri ele aldı. Parti kurmayları önce MKYK, ardından da MYK toplantılarında birçok konuyu görüştü. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı 2,5 saat sürdü. Öte yandan, Erdoğan, önceki gün Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen ziyarette Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti.

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