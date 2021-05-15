Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Delta Havayollarından önemli karar Aşı olmayanı işe almayacak
DÜNYA

Delta Havayolları'ndan önemli karar: Aşı olmayanı işe almayacak

Koronavirüs salgını bir yılı aşkın süredir dünyanın ortak gündemi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ise virüse karşı aşılama çalışmaları son sürat sürüyor. Son olarak ABD merkezli havayolu şirketi Delta dikkat çeken bir karara imza attı. Yeni işe alımlarda koronavirüs aşısı zorunluluğu getirildiğini duyuran Delta Havayolları, bu zorunluluğun mevcut çalışanları kapsamadığının da altını çizdi.

Haber Merkezi Diğer
Delta Havayollarından önemli karar: Aşı olmayanı işe almayacak
Arşiv

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Bugüne kadar dünya genelinde 1.3 milyarın üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldı. Ancak aşı karşıtlığı bu mücadelenin önünde engel olmaya devam ediyor.

"AŞILAR BİRBİRİMİZİ KORUMAK VE SALGINA SON VERMEK İÇİN EN İYİ ARAÇLAR"

Aşı tartışmaları sürerken ADB merkezli havayolu şirketi Delta çok konuşulacak bir karar aldı. Delta yeni işe alımlara aşı zorunluluğu getirdi. Şirketin İcra Kurulu Başkanı Ed Bastian CNN International'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Gelecekte Delta'ya katılan herhangi bir kişiye bizimle çalışmaya başlamadan önce aşı olmalarını şart koşacağız."

  • Açıklamada "Aşıların birbirimizi korumak ve salgına son vermek için en iyi araç olduğunu biliyoruz" ifadeleri de yer aldı.

ZORUNLULUK MEVCUT ÇALIŞANLARI KAPSAMIYOR

Şirket bu kararın yolcuların sağlığını korumak için alındığının altını çizdi. Aynı açıklamada söz konusu zorunluluğun mevcut çalışanları kapsamadığı bilgisi de yer aldı.

Koronavirüs aşısı olan kabin ekibine 48 saat görev verilmeyecek: Yan etkiler gözlemlenecek
KORONAVİRÜS
Koronavirüs aşısı olan kabin ekibine 48 saat görev verilmeyecek: Yan etkiler gözlemlenecek

Abone Ol Google News
Şampiyonluk kutlamalarına karşı önlem

Şampiyonluk kutlamalarına karşı önlem

İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar.
Süre doldu

Süre doldu

WhatsApp hesaplarının silinmeyeceği açıklandı.
Gazzeli gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti

​İşgalci İsrail'in şehit ettiği 133 canın 36'sı çocuk.

Erdoğan'dan Filistinlilerin katledilmesine sert tepki.

Yöneticilerinin ciddi kısmı Yahudi olan Hollywood nerede duruyor?

​Avusturya'da başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi.

​Faz-2 çalışmaları 360 gönüllü üzerinde başlıyor.

​MSB: Askerimizi şehit eden teröristler öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.